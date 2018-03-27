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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Пожар в Кемерово: Путин посетил пострадавших и пришел в сгоревший ТЦ

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Президент России Владимир Путин посетил в больнице пострадавших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Фото опубликовали на официальном сайте президента России.

Глава Кремля на второй день после трагедии пришел почтить память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания торгового центра.

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Также Путин встретился с пострадавшими, которые лежат в больницах Кемерово, и спасателями, которые в первые минуты пожара эвакуировали людей из торгового центра.

Добавим, Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Количество погибших при пожаре возросло до 64-х.

Президент России Владимир Путин среди причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, назвал "халатность и разгильдяйство".

Теги: Владимир Путин Пожар Новости России Пожар в Кемерово Фотоновости
Источник: 24 Канал
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