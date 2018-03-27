Пожежа в Кемерово: Путін відвідав постраждалих і прийшов під згорілий ТЦ

Президент Росії Володимир Путін відвідав у лікарні постраждалих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово.

Фото опублікували на офіційному сайті президента Росії.

Глава Кремля на другий день після трагедії прийшов вшанувати пам'ять загиблих, поклавши квіти до стихійного меморіалу біля фасаду будівлі торгового центру.

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Також Путін зустрівся з постраждалими, які лежать у лікарнях Кемерово та рятувальниками, які у перші хвилини пожежі евакуйовували людей з торгового центру.

Додамо, Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті. Кількість загиблих під час пожежі зросла до 64-ох.



Президент Росії Володимир Путін серед причин пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня" у Кемерово, внаслідок якої загинуло 64 людини, назвав "недбалість і нехлюйство".