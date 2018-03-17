За 18 років Росією правили три різних Путіна, – Венедиктов
За роки свого президентства глава Кремля Володимир Путін, який керує Росією вже втретє, кілька разів міняв свій стиль правління.
Таку думку висловив російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у інтерв'ю Юрію Дудю.
"Він (Володимир Путін – "24") змінюється. Є багато різних Путіних насправді. Якщо за ним уважно спостерігати – він змінюється. Я його знаю скільки? Уже 20 років", – зазначив Венедиктов.
Читайте також: Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Венедиктов зазначив, що за останні 18 років Росією правило кілька різних Путіних. Перший був спадкоємцем Єльцина, вийшов з 90-их. Він продовжував реформи попередника і намагався домовлятися зі світом на умовах Єльцина, десь до 2003 року.
Поки йому не здалося, що все це обман, все це морок. І потім він став повертатися в свою справжню натуру, в якій йому комфортно,
– зазначив журналіст.
Щодо другого Путіна, то це був "брежнєвський офіцер", у якого чітко поділене оточення на друзів і ворогів.
"І йому комфортно в цьому. Тому що це відображає його освіту, його думку. Мюнхенська промова – його, війна з Грузією – його. Тому що все Радянський союз. І потім навіть, коли була Медведєвська інтервенція, всеодно він був такий", – підкреслив Олексій Венедиктов.
А от третій Путін – це реставратор, людина, яка вирішила відродити Російську імперію. Він переконаний, що це буде краще для світу – він більш стійкий.
Путін-реставратор – людина, яка зрозуміла, що те, що було зроблено до того за 20 років, це неправильний шлях, а правильний шлях це те, що було до початку перебудови, до початку трансформації, до Радянського Союзу. Треба будувати імперію,
– пояснив журналіст.