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За 18 років Росією правили три різних Путіна, – Венедиктов

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За 18 років Росією правили три різних Путіна
За 18 років Росією правили три різних Путіна / interfax.ru

За роки свого президентства глава Кремля Володимир Путін, який керує Росією вже втретє, кілька разів міняв свій стиль правління.

Таку думку висловив російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у інтерв'ю Юрію Дудю.

"Він (Володимир Путін – "24") змінюється. Є багато різних Путіних насправді. Якщо за ним уважно спостерігати – він змінюється. Я його знаю скільки? Уже 20 років", – зазначив Венедиктов.

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Венедиктов зазначив, що за останні 18 років Росією правило кілька різних Путіних. Перший був спадкоємцем Єльцина, вийшов з 90-их. Він продовжував реформи попередника і намагався домовлятися зі світом на умовах Єльцина, десь до 2003 року.

Поки йому не здалося, що все це обман, все це морок. І потім він став повертатися в свою справжню натуру, в якій йому комфортно,
– зазначив журналіст.

Щодо другого Путіна, то це був "брежнєвський офіцер", у якого чітко поділене оточення на друзів і ворогів.

"І йому комфортно в цьому. Тому що це відображає його освіту, його думку. Мюнхенська промова – його, війна з Грузією – його. Тому що все Радянський союз. І потім навіть, коли була Медведєвська інтервенція, всеодно він був такий", – підкреслив Олексій Венедиктов.

А от третій Путін – це реставратор, людина, яка вирішила відродити Російську імперію. Він переконаний, що це буде краще для світу – він більш стійкий.

Путін-реставратор – людина, яка зрозуміла, що те, що було зроблено до того за 20 років, це неправильний шлях, а правильний шлях це те, що було до початку перебудови, до початку трансформації, до Радянського Союзу. Треба будувати імперію,
– пояснив журналіст.

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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