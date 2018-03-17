За 18 лет Россией правили три разных Путина, – Венедиктов

За годы своего президентства глава Кремля Владимир Путин, который руководит Россией уже в третий раз, несколько раз менял свой стиль правления.

Такое мнение высказал российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью Юрию Дудю.

"Он (Владимир Путин – "24") меняется. Есть много разных Путиных на самом деле. Если за ним внимательно наблюдать – он меняется. Я его знаю сколько? Уже 20 лет", – отметил Венедиктов.

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Венедиктов отметил, что за последние 18 лет Россией правило несколько различных Путиных. Первый был наследником Ельцина, вышел из девяностых. Он продолжал реформы предшественника и пытался договариваться с миром на условиях Ельцина, где-то до 2003 года.

Пока ему не показалось, что все это обман, все это мрак. И потом он стал возвращаться в свою настоящую натуру, в которой ему комфортно,

– отметил журналист.

Касательно второго Путина, то это был "брежневский офицер", у которого четко разделено окружения друзей и врагов.

"И ему комфортно в этом. Потому что это отражает его образование, его мнение. Мюнхенская речь – его, война с Грузией – его. Потому что все Советский Союз. И потом, даже когда была Медведевская интервенция, все равно он был такой", – подчеркнул Алексей Венедиктов.

А вот третий Путин – это реставратор, человек, решивший возродить Российскую империю. Он убежден, что это будет лучше для мира – он более устойчив.

Путин-реставратор – человек, который понял, что то, что было сделано до того 20 лет, это неправильный путь, а правильный путь это то, что было до начала перестройки, в начале трансформации, в Советский Союз. Надо строить империю,

– пояснил журналист.