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С Путиным случился необычный инцидент во время встречи: курьезное видео

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С Путиным произошел курьезный инцидент во время встречи
С Путиным произошел курьезный инцидент во время встречи / Фото из открытых источников

Пользователей сети рассмешило видео с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время деловой встречи.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Сибиряк в Twitter.

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На кадрах видно, как российский президент усаживается в кресло, ножка которого расслаивается на два части.

"Для Путина срочно подпиливали ножки у кресла, а одна расслоилась. Смешно", – говорится в подписи к записи.

В комментариях пользователи начали активно обсуждать такой инцидент. Так, пользователи юмором отметили, что "в большом государстве даже кресло президента сделать не могут", "здесь не обошлось без солдат НАТО" и "пятая колонна в Кремле! Убить государя хотели, ну или чисто поржать".

Теги: Курьезные новости Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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