З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
Користувачів мережі розсмішило відео з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним під час ділової зустрічі.
Відповідне відео було опубліковане на сторінці Сибіряк у Twitter.
Читайте також: Путін – TSAR: як світові журналісти відреагували на вибори в РФ
На кадрах видно, як російський президент вмощується у крісло, ніжка якого розшаровується на два.
"Для Путіна терміново підпилювали ніжки у крісла, а вона розшарувалася. Смішно", – йдеться в підписі до запису.
У коментарях користувачі почали активно обговорювати такий інцидент. Так, юзери гумором зазначили, що "у великій державі навіть крісло президенту зробити не можуть", "тут не обійшлось без солдатів НАТО" і "п'ята колона в Кремлі! Вбити государя хотіли, ну або чисто поржать".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі