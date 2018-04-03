З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео

Користувачів мережі розсмішило відео з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним під час ділової зустрічі.

Відповідне відео було опубліковане на сторінці Сибіряк у Twitter.

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На кадрах видно, як російський президент вмощується у крісло, ніжка якого розшаровується на два.

"Для Путіна терміново підпилювали ніжки у крісла, а вона розшарувалася. Смішно", – йдеться в підписі до запису.

У коментарях користувачі почали активно обговорювати такий інцидент. Так, юзери гумором зазначили, що "у великій державі навіть крісло президенту зробити не можуть", "тут не обійшлось без солдатів НАТО" і "п'ята колона в Кремлі! Вбити государя хотіли, ну або чисто поржать".