00:57
22 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      У Росії помпезно відкрили пластикові вікна та балконні двері у дитсадку: фото

      498 Читать новость на русском
      У Росії в Комі чиновники урочисто відкрили нові вікна та балконні двері у дитсадку
      У Росії в Комі чиновники урочисто відкрили нові вікна та балконні двері у дитсадку / Соцмережі

      У російській республіці Комі, а саме у селі Айкіно Усть-Вимського району, у місцевому дитячому садку урочисто було перерізано червоні стрічки. Такий захід тут організували 20 вересня з нагоди встановлення нових шести пластикових вікон і дванадцяти балконних дверей.

      Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на допис місцевої газети "Вперед" в одній із соцмереж, у закладі сподіваються, що завдяки такому кроку вдасться зберегти тепло та затишок у холодну пору. Зауважимо, що наразі це повідомлення є недоступним.

      Цікаво! Для захисту людей від алкоголізму та блуду: російські священники з літака освятили місто водою

      Росія, дитсадок, Комі, урочисто відкрили, вікна, балконні двері
      У дитсадку перед відкриттям на пластикові вікна та балконні двері почепили червоні стрічки 

      Ресурс підкреслює, що "давню мрію" вдалося здійснити завдяки проекту "Народний бюджет"

      Що таке "Народний бюджет"? Це проект, у межах якого місцеві жителі можуть попросити про будь-який благоустрій, і на нього, в разі схвалення, виділять гроші з регіонального бюджету.

      Росія, дитсадок, Комі, урочисто відкрили, вікна, балконні двері
      У дитсадку наголошують, що тепер у холодну пору тут буде тепло та затишно 

      Не оминули своєю увагою таку непересічну для краю подію й місцеві чиновники. На урочистостях із нагоди встановлення вікон і балконних дверей, зокрема, були присутніми заступник керівника районної адміністрації з фінансово-економічної та податкової політики Анжела Карпова, начальник управління економічного розвитку Олександр Малафєєв, начальник управління освіти Олена Пекач, завідувачка дитсадком Антоніна Романова, а також представники батьківського комітету.


      На заході з нагоди встановлення нових вікон і дверей у дисадку в Комі були присутніми й місцеві чиновники 

      blog_ava
      7 міфів про вагіну, які руйнують сексуальне життя
      21 вересня
      4147
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 вересня: 9 загиблих у ДТП під Одесою і затримання активістів на Львівщині
      21 вересня , 22:18 Головні новини 21 вересня: 9 загиблих у ДТП під Одесою і затримання активістів на Львівщині
      1501
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      21 вересня , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 539
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      21 вересня , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 898
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      21 вересня , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 1124
      Як Росія знищує право на національну ідентичність своїх республік: обурливі факти
      21 вересня , 16:00 Як Росія знищує право на національну ідентичність своїх республік: обурливі факти
      Павло Казарін 1158
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук