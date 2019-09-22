У Росії помпезно відкрили пластикові вікна та балконні двері у дитсадку: фото

У російській республіці Комі, а саме у селі Айкіно Усть-Вимського району, у місцевому дитячому садку урочисто було перерізано червоні стрічки. Такий захід тут організували 20 вересня з нагоди встановлення нових шести пластикових вікон і дванадцяти балконних дверей.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на допис місцевої газети "Вперед" в одній із соцмереж, у закладі сподіваються, що завдяки такому кроку вдасться зберегти тепло та затишок у холодну пору. Зауважимо, що наразі це повідомлення є недоступним.

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У дитсадку перед відкриттям на пластикові вікна та балконні двері почепили червоні стрічки

Ресурс підкреслює, що "давню мрію" вдалося здійснити завдяки проекту "Народний бюджет"

Що таке "Народний бюджет"? Це проект, у межах якого місцеві жителі можуть попросити про будь-який благоустрій, і на нього, в разі схвалення, виділять гроші з регіонального бюджету.



У дитсадку наголошують, що тепер у холодну пору тут буде тепло та затишно

Не оминули своєю увагою таку непересічну для краю подію й місцеві чиновники. На урочистостях із нагоди встановлення вікон і балконних дверей, зокрема, були присутніми заступник керівника районної адміністрації з фінансово-економічної та податкової політики Анжела Карпова, начальник управління економічного розвитку Олександр Малафєєв, начальник управління освіти Олена Пекач, завідувачка дитсадком Антоніна Романова, а також представники батьківського комітету.



На заході з нагоди встановлення нових вікон і дверей у дисадку в Комі були присутніми й місцеві чиновники