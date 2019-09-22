В России помпезно открыли пластиковые окна и балконные двери в детсаду: фото

В Российской Республике Коми, а именно в селе Айкино Усть-Вымского района, в местном детском саду торжественно были перерезаны красные ленты. Такое мероприятие здесь организовали 20 сентября по случаю установки новых шести пластиковых окон и двенадцати балконных дверей.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на сообщение местной газеты "Вперед" в одной из соцсетей, в заведении надеются, что благодаря такому шагу удастся сохранить тепло и уют в холодную пору. Заметим, что сейчас это сообщение недоступно.

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В детсаду перед открытием на пластиковые окна и балконные двери повесили красные ленты

Ресурс подчеркивает, что "давнюю мечту" удалось осуществить благодаря проекту "Народный бюджет"

Что такое "Народный бюджет"?

Это проект, в рамках которого местные жители могут попросить о любом благоустройстве, и на него, в случае одобрения, выделят деньги из регионального бюджета.



В детсаду отмечают, что теперь в холодное время здесь будет тепло и уютно

Не обошли своим вниманием такое незаурядное для края событие и местные чиновники. На торжествах по случаю установки окон и балконных дверей, в частности, присутствовали заместитель руководителя районной администрации по финансово-экономической и налоговой политики Анжела Карпова, начальник управления экономического развития Александр Малафеев, начальник управления образования Елена Пекач, заведующая детсадом Антонина Романова, а также представители родительского комитета.



На мероприятии по случаю установки новых окон и дверей в дисадку в Коми присутствовали и местные чиновники