Шустер судитиметься з Коломойським про захист честі та гідності

Журналіст та телеведучий Савік Шустермає намір подати позов проти бізнесмена Ігоря Коломойського через його висловлювання про те, що Шустер нібито брав гроші з гостей своєї програми за участь в ній.

Телеведучий Савік Шустер та український олігарх Ігор Коломойський посварилися під час прямого ефіру програми "Свобода слова" Савіка Шустера.

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Я прийняв рішення подати до суду на Коломойського. Захист честі, гідності і, врешті-решт, моєї професійної придатності,

– сказав Шустер.

Телеведучий нагадав, що 3 вересня 2015 року його студія підписала контракт з телеканалом "1+1", який діяв до кінця серпня 2018 року. Шустер зазначив, що після двох випусків його програму 18 вересня зняли з ефіру телеканалу.

"Ми продовжували за контрактом давали сигнал каналу "1+1", вони нас не випускали в ефір", – додав він.

В інтерв'ю "Українській правді" Ігор Коломойський заявив, що причиною цього стало те, то Шустер брав гроші з гостей за участь в програмі.

Зробив одну передачу, а на другу "спалився" – взяв гроші. Умова була, що він не повинен брати гроші ні з кого. У якихось мерів. Два по п'ятдесят взяв. При чому одного ми підсунули спеціально,

– розповів Коломойський.

Коломойський стверджує, що Шустер порушив контракт, отримавши передоплату за 10 передач вперед на 2,5 мільйона доларів.

Крім того, в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" продемонстрували відео з інтерв'ю лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка однієї з українських телеведучих, де політик стверджує, що саме через його участь було прийнято рішення не пускати в ефір програму Шустера в 2015 році.

"Коломойський викинув Шустера з ефіру, тому що у нього був договірняк з Порошенком, бо я їхав на ефір... Це був день, коли затримали Мосійчука. І Шустер запросив мене на ефір, щоб я розповів свою правду, а не те, що показували в парламенті", – пояснив Ляшко.

За словами політика, на шляху в студію йому дзвонив Коломойський з проханням не брати участі в програмі.

"Я точно знаю, що Шустера викинули з ефіру через мене. По команді Порошенко", – додав лідер "Радикальної партії".

Після демонстрації відео Шустер повідомив, що Коломойський зателефонував в ефір. Варто відзначити, що раніше в цій же програмі бізнесмен телефоном брав участь в дискусії щодо ситуації з "Приватбанком".

"Ми з Вами будемо судитися", – сказав йому Шустер.

"Звичайно, будемо судитися. Ви тільки не лякайте мене судами. Де будемо судитися – в Італії чи в Україні?", – відповів Коломойський.

Під час словесної перепалки Коломойський назвав Шустера і співвласника студії Павла Єлізарова "хабарниками, які беруть за одну і ту ж роботу тричі".

У свою чергу Єлізаров уточнив, що сума позову проти Коломойського буде в розмірі 10 мільйонів гривень.