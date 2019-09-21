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      Шустер судитиметься з Коломойським про захист честі та гідності

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      Савік Шустер
      Савік Шустер / Скріншот

      Журналіст та телеведучий Савік Шустермає намір подати позов проти бізнесмена Ігоря Коломойського через його висловлювання про те, що Шустер нібито брав гроші з гостей своєї програми за участь в ній.

      Телеведучий Савік Шустер та український олігарх Ігор Коломойський посварилися під час прямого ефіру програми "Свобода слова" Савіка Шустера.

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      Я прийняв рішення подати до суду на Коломойського. Захист честі, гідності і, врешті-решт, моєї професійної придатності,
      – сказав Шустер.

      Телеведучий нагадав, що 3 вересня 2015 року його студія підписала контракт з телеканалом "1+1", який діяв до кінця серпня 2018 року. Шустер зазначив, що після двох випусків його програму 18 вересня зняли з ефіру телеканалу.

      "Ми продовжували за контрактом давали сигнал каналу "1+1", вони нас не випускали в ефір", – додав він.

      В інтерв'ю "Українській правді" Ігор Коломойський заявив, що причиною цього стало те, то Шустер брав гроші з гостей за участь в програмі.

      Зробив одну передачу, а на другу "спалився" – взяв гроші. Умова була, що він не повинен брати гроші ні з кого. У якихось мерів. Два по п'ятдесят взяв. При чому одного ми підсунули спеціально,
      – розповів Коломойський.

      Коломойський стверджує, що Шустер порушив контракт, отримавши передоплату за 10 передач вперед на 2,5 мільйона доларів.

      Крім того, в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" продемонстрували відео з інтерв'ю лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка однієї з українських телеведучих, де політик стверджує, що саме через його участь було прийнято рішення не пускати в ефір програму Шустера в 2015 році.

      "Коломойський викинув Шустера з ефіру, тому що у нього був договірняк з Порошенком, бо я їхав на ефір... Це був день, коли затримали Мосійчука. І Шустер запросив мене на ефір, щоб я розповів свою правду, а не те, що показували в парламенті", – пояснив Ляшко.

      За словами політика, на шляху в студію йому дзвонив Коломойський з проханням не брати участі в програмі.

      "Я точно знаю, що Шустера викинули з ефіру через мене. По команді Порошенко", – додав лідер "Радикальної партії".

      Після демонстрації відео Шустер повідомив, що Коломойський зателефонував в ефір. Варто відзначити, що раніше в цій же програмі бізнесмен телефоном брав участь в дискусії щодо ситуації з "Приватбанком".

      "Ми з Вами будемо судитися", – сказав йому Шустер.

      "Звичайно, будемо судитися. Ви тільки не лякайте мене судами. Де будемо судитися – в Італії чи в Україні?", – відповів Коломойський.

      Під час словесної перепалки Коломойський назвав Шустера і співвласника студії Павла Єлізарова "хабарниками, які беруть за одну і ту ж роботу тричі".

      У свою чергу Єлізаров уточнив, що сума позову проти Коломойського буде в розмірі 10 мільйонів гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики Савік Шустер Ігор Коломойський
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