23:09
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ
      Вєсті Кремля
      21:51, сьогодні
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      Все продається і все купується, – Коломойський висловився про компроміс щодо Приватбанку

      324 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / 24 канал

      Олігарх Ігор Коломойський спростував інформацію про те, що начебто веде переговори з українською владою щодо повернення Приватбанку. Водночас, він наголосив, що прагне у цій справі компромісу, оскільки вважає націоналізацію Приватбанку незаконною.

      Про це бізнесмен розповів в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером".

      Цікаво: Справа Приватбанку: чи можливий компроміс Зеленського з Коломойським

      Я про це читаю тільки в пресі, жодних реальних переговорів – ні консультацій, ні переговорів, нема,
      – наголосив олігарх.

      Втім, на компроміс із владою у цьому питанні він все ж очікує та каже: від теперішнього власника Приватбанку "не відчепиться".

      Я хотів би уточнити – нас цікавить ПриватБанк, але якщо процес врегулювання — така складність, і це може викликати турбулентність на фінансовому ринку, то ми можемо відмовитися від цього. Все продається і все купується,
      – додав Коломойський.

      Чому Україна націоналізувала Приватбанк?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

      Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації Приватбанку обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

      blog_ava
      Міносвіти хоче змінити умови вступу в коледжі й технікуми: як відбуватиметься процес
      сьогодні
      6489
      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк Ігор Коломойський Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      сьогодні , 23:00 Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      Ірина Шиба 38
      Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      сьогодні , 22:20 Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      544
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 234
      Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      сьогодні , 21:30 Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      Світлана Попова 1294
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук