Все продається і все купується, – Коломойський висловився про компроміс щодо Приватбанку

Олігарх Ігор Коломойський спростував інформацію про те, що начебто веде переговори з українською владою щодо повернення Приватбанку. Водночас, він наголосив, що прагне у цій справі компромісу, оскільки вважає націоналізацію Приватбанку незаконною.

Про це бізнесмен розповів в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером".

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Я про це читаю тільки в пресі, жодних реальних переговорів – ні консультацій, ні переговорів, нема,

– наголосив олігарх.

Втім, на компроміс із владою у цьому питанні він все ж очікує та каже: від теперішнього власника Приватбанку "не відчепиться".

Я хотів би уточнити – нас цікавить ПриватБанк, але якщо процес врегулювання — така складність, і це може викликати турбулентність на фінансовому ринку, то ми можемо відмовитися від цього. Все продається і все купується,

– додав Коломойський.

Чому Україна націоналізувала Приватбанк?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації Приватбанку обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.