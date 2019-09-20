Все продается и все покупается, - Коломойский высказался о компромиссе по Приватбанку

Олигарх Игорь Коломойский опроверг информацию о том, что якобы ведет переговоры с украинскими властями о возвращении Приватбанка. Вместе с тем, он подчеркнул, что стремится в этом деле к компромиссу, поскольку считает национализацию Приватбанка незаконной.

Об этом бизнесмен рассказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

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Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров – ни консультаций, ни переговоров, нет,

– подчеркнул олигарх.

Впрочем, компромисс с властью в этом вопросе он все же ожидает и говорит: от настоящего владельца Приватбанка "не отцепится".

Я хотел бы уточнить – нас интересует ПриватБанк, но если процесс урегулирования — такая сложность, и это может вызвать турбулентность на финансовом рынке, то мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается,

– добавил Коломойский.

Почему Украина национализировала Приватбанк?

Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка.



Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации Приватбанка оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.