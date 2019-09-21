Шустер будет судиться с Коломойским о защите чести и достоинства

Журналист и телеведущий Савик Шустер хочет подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского за его высказывания о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей своей программы за участие в ней.

Телеведущий Савик Шустер и украинский олигарх Игорь Коломойский поссорились во время прямого эфира программы "Свобода слова" Савика Шустера.

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Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности,

– сказал Шустер.

Телеведущий напомнил, что 3 сентября 2015 его студия подписала контракт с телеканалом "1+1", который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала.

"Мы продолжали по контракту давали сигнал канала "1+1", они нас не выпускали в эфир", – добавил он.

В интервью "Украинской правде" Игорь Коломойский заявил, что причиной этого стало то, то Шустер брал деньги с гостей за участие в программе.

Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги не с кого. В каких-то мер. Два по пятьдесят взял. Причем друга мы подсунули специально,

– рассказал Коломойский.

Коломойский утверждает, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на 2,5 миллиона долларов.

Кроме того, в эфире "Свобода слова Савика Шустера" продемонстрировали видео с интервью лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко одной из украинских телеведущих, где политик утверждает, что именно из–за его участие было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015 году .

"Коломойский выбросил Шустера с эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, я ехал на эфир... Это был день, когда задержали Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте", – пояснил Ляшко.

По словам политика, на пути в студию ему звонил Коломойский с просьбой не принимать участия в программе.

"Я точно знаю, что Шустера выбросили из эфира из–за меня. По команде Порошенко", – добавил лидер "Радикальной партии".

После демонстрации видео Шустер сообщил, что Коломойский позвонил в эфир. Стоит отметить, что ранее в этой же программе бизнесмен по телефону участвовал в дискуссии о ситуации с "Приватбанком".

"Мы с вами будем судиться", – сказал ему Шустер.

"Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться – в Италии или в Украине?", – ответил Коломойский.

Во время словесной перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова "взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды".

В свою очередь Елизаров уточнил, что сумма иска против Коломойского будет в размере 10 миллионов гривен.