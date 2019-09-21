Шустер будет судиться с Коломойским о защите чести и достоинства
Журналист и телеведущий Савик Шустер хочет подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского за его высказывания о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей своей программы за участие в ней.
Телеведущий Савик Шустер и украинский олигарх Игорь Коломойский поссорились во время прямого эфира программы "Свобода слова" Савика Шустера.
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Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности,
– сказал Шустер.
Телеведущий напомнил, что 3 сентября 2015 его студия подписала контракт с телеканалом "1+1", который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала.
"Мы продолжали по контракту давали сигнал канала "1+1", они нас не выпускали в эфир", – добавил он.
В интервью "Украинской правде" Игорь Коломойский заявил, что причиной этого стало то, то Шустер брал деньги с гостей за участие в программе.
Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги не с кого. В каких-то мер. Два по пятьдесят взял. Причем друга мы подсунули специально,
– рассказал Коломойский.
Коломойский утверждает, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на 2,5 миллиона долларов.
Кроме того, в эфире "Свобода слова Савика Шустера" продемонстрировали видео с интервью лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко одной из украинских телеведущих, где политик утверждает, что именно из–за его участие было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015 году .
"Коломойский выбросил Шустера с эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, я ехал на эфир... Это был день, когда задержали Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте", – пояснил Ляшко.
По словам политика, на пути в студию ему звонил Коломойский с просьбой не принимать участия в программе.
"Я точно знаю, что Шустера выбросили из эфира из–за меня. По команде Порошенко", – добавил лидер "Радикальной партии".
После демонстрации видео Шустер сообщил, что Коломойский позвонил в эфир. Стоит отметить, что ранее в этой же программе бизнесмен по телефону участвовал в дискуссии о ситуации с "Приватбанком".
"Мы с вами будем судиться", – сказал ему Шустер.
"Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться – в Италии или в Украине?", – ответил Коломойский.
Во время словесной перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова "взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды".
В свою очередь Елизаров уточнил, что сумма иска против Коломойского будет в размере 10 миллионов гривен.