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      Самые смешные мемы недели: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского

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      Самые смешные мемы недели в Украине
      Самые смешные мемы недели в Украине / Коллаж 24 канала

      Говорят, Президент Украины Владимир Зеленский – один из величайших лидеров в мире. Говорят, среди депутатов "Слуги народа" завелись сумасшедшие. Говорят, "формулу Штайнмайера" придумал никакой не Штайнмайер, а целый Лавров. Говорят, Коломойский убежден, что наступает конец эпохи бедности. Многие говорят, а еще больше над этим смеются. 24 канал собрал главные истерики соцсетей прошлой недели.

      В последнее время без Коломойского – ничто и никуда

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      Телеведущий Савик Шустер и олигарх Игорь Коломойский поссорились в прямом эфире. Но особый интерес украинцев вызвало отношение бизнесмена к важным общественным проблемам.

      Игорь Валерьевич от А до Я​:

       

       

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      А вы слышали страшную историю о безумных депутатах?

      Не просто кто-то там у костра рассказал – а сам Андрей, который Богдан.

      И сеть сразу взорвалась мемами​:

       

       

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      Штайнмайер или Шайтанмахер?

      А вы знали, что формулу Штайнмайера написал Лавров? Будете знать.

      Странные вещи творились с формулой на прошлой неделе. Так никто и не понял, приняли ее, отклонили, кого и куда вообще приняли, а главное – как.

      Вот немного объяснений от скрупулезных украицев (ну, кто как понял):

       

       

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      Неужели в Украине – культ Зеленского?

      Началось с того, что Зеленского назвали одним из величайших лидеров.

      Лідер
      А дальше – понеслось​:

       

       

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      И напоследок – две новости: печальная и приятная.


      Предпринимателям, говорят, надо готовиться к изменениям


      А котам надо готовиться к расширению круга обязанностей (нит)

      Которая из них грустная? На ваше усмотрение.

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      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Слуга народа Андрей Богдан Налоги Игорь Коломойский Курьезные новости Сергей Лавров Формула Штайнмайера
      Источник: 24 канал
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