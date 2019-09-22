Самые смешные мемы недели: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского
Говорят, Президент Украины Владимир Зеленский – один из величайших лидеров в мире. Говорят, среди депутатов "Слуги народа" завелись сумасшедшие. Говорят, "формулу Штайнмайера" придумал никакой не Штайнмайер, а целый Лавров. Говорят, Коломойский убежден, что наступает конец эпохи бедности. Многие говорят, а еще больше над этим смеются. 24 канал собрал главные истерики соцсетей прошлой недели.
В последнее время без Коломойского – ничто и никуда
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Телеведущий Савик Шустер и олигарх Игорь Коломойский поссорились в прямом эфире. Но особый интерес украинцев вызвало отношение бизнесмена к важным общественным проблемам.
Игорь Валерьевич от А до Я:
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А вы слышали страшную историю о безумных депутатах?
Не просто кто-то там у костра рассказал – а сам Андрей, который Богдан.
И сеть сразу взорвалась мемами:
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Штайнмайер или Шайтанмахер?
А вы знали, что формулу Штайнмайера написал Лавров? Будете знать.
Странные вещи творились с формулой на прошлой неделе. Так никто и не понял, приняли ее, отклонили, кого и куда вообще приняли, а главное – как.
Вот немного объяснений от скрупулезных украицев (ну, кто как понял):
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Неужели в Украине – культ Зеленского?
Началось с того, что Зеленского назвали одним из величайших лидеров.
А дальше – понеслось:
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И напоследок – две новости: печальная и приятная.
Предпринимателям, говорят, надо готовиться к изменениям
А котам надо готовиться к расширению круга обязанностей (нит)
Которая из них грустная? На ваше усмотрение.