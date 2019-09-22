Самые смешные мемы недели: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского

Говорят, Президент Украины Владимир Зеленский – один из величайших лидеров в мире. Говорят, среди депутатов "Слуги народа" завелись сумасшедшие. Говорят, "формулу Штайнмайера" придумал никакой не Штайнмайер, а целый Лавров. Говорят, Коломойский убежден, что наступает конец эпохи бедности. Многие говорят, а еще больше над этим смеются. 24 канал собрал главные истерики соцсетей прошлой недели.

В последнее время без Коломойского – ничто и никуда

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Телеведущий Савик Шустер и олигарх Игорь Коломойский поссорились в прямом эфире. Но особый интерес украинцев вызвало отношение бизнесмена к важным общественным проблемам.

Игорь Валерьевич от А до Я​:

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А вы слышали страшную историю о безумных депутатах?

Не просто кто-то там у костра рассказал – а сам Андрей, который Богдан.

И сеть сразу взорвалась мемами​:

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Штайнмайер или Шайтанмахер?

А вы знали, что формулу Штайнмайера написал Лавров? Будете знать.

Странные вещи творились с формулой на прошлой неделе. Так никто и не понял, приняли ее, отклонили, кого и куда вообще приняли, а главное – как.

Вот немного объяснений от скрупулезных украицев (ну, кто как понял):

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Неужели в Украине – культ Зеленского?

Началось с того, что Зеленского назвали одним из величайших лидеров.



А дальше – понеслось​:

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И напоследок – две новости: печальная и приятная.



Предпринимателям, говорят, надо готовиться к изменениям



А котам надо готовиться к расширению круга обязанностей (нит)

Которая из них грустная? На ваше усмотрение.