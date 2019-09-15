Самые смешные мемы недели: трехглазый iPhone, вездесущий Коломойский и искренность Вакарчука

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Камера, потом еще одна камера, потом еще одна камера – и мотор! Долгожданная осенняя презентация новенького iPhone 11 состоялась 10 сентября. Дизайн новинки настолько необычен, что остановить поток фотожаб в Сети было невозможно.

Старшие модели получили тройной модуль камеры, а младшая – двойной, который разместился на квадратном выступе на задней панели. Именно он и стал предметом насмешек.

Кому-то такое улучшение для iPhone напоминает газовую плиту.

Что известно о новых iPhone 11?

Напомним, Apple анонсировала три новых смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Базовая версия iPhone 11 Pro получила 5,8-дюймовый экран, Max-модификация может похвастаться размером дисплея 6,5 дюйма. Зато "бюджетная" версия iPhone 11 получит диагональ 6,1-дюйма.



Все новинки работают на новом процессоре A13 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Размер встроенного хранилища разный для каждой модели: в iPhone 11 он стартует с 64 ГБ, для старших версий – с 128 ГБ.

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Коломойский is coming

Тогда, когда состоялась премьера нового iPhone, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским. Совпадение, конечно, но это дало сети еще один шанс взорваться шутками.

Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины – в материале 24 канала.

Разговор состоялся на Банковой, в Офисе Президента, а обсуждали там "ряд важных вопросов". На встрече также присутствовали глава ОПУ Андрей Бондан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир, министр энергетики Алексей Оржель, председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, представитель государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" Юлия Куовалив, исполнительный директор НАК Юрий Витренко. Словом, все серьезно.

Но пользователи соцсетей видят все немного по-другому.

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Тайное приветствие Богдана и Вакарчука



Но это еще не все, Коломойский принял участие в форуме YES. Ежегодная (уже 16-я) встреча Ялтинской Европейской Стратегии на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Вот и украинский бизнесмен, очевидно, тоже там чувствовал себя счастливым.

А еще счастливы, пожалуй, ФОПы. Для них, к слову, Верховная Рада готовит ряд изменений – уже приняла в первом чтении. Вот, к примеру, обязательный кэшбек и кассовые аппараты в смартфонах. Пользователи решили все совместить.

А вот народный нардеп Святослав Вакарчук, кажется, не слишком счастлив. По крайней мере, в момент приветствия на этом же форуме с головой ОПУ Андреем Богданом. Словом, смотрите сами.