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      Укрзализныця похвасталась модернизированным вагоном за 10 миллионов: "невероятные" фото

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      Вкусный будет кофе, если кофемашина не упадет
      Вкусный будет кофе, если кофемашина не упадет / Фейсбук Укрзализныци

      На своей странице в фейсбуке Укрзализныця опубликовала ряд интересных фото модернизированного плацкартного вагона. Их стоит посмотреть – хотя бы для того, чтобы понять, отчет это или самоирония.

      "До конца года получим еще два таких вагона", – пообещали в Укрзализныце. И подчеркнули: "В этих вагонах полностью изменен интерьер, установлены новые полочки, окна, светодиодные светильники, система кондиционирования воздуха".

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      Вот такие фото опубликовала Укрзализныця в своем фейсбуке:

       

       

      Выводов не делаем. Лишь напомним, что, по словам руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, стоимость ремонта 1 плацкартного вагона – примерно 10 миллионов гривен. Причем у перевозчик 210 вагонов, которые надо отремонтировать.


      Скриншот из фейсбука Укрзализныци

      Заметим, что с темпом по 3 вагона в год мы получим обновление всех плацкартных вагонов примерно через 70 лет (при том, что ремонт продлевает срок службы вагона на 14 лет). Впрочем, это в лучшем случае: Кравцов признался, что конкретных задач по ремонту на 2020 год пока не ставили.

      Но есть и плюс: почти все комплектующие, говорят в УЗ, – отечественных производителей: "Таким образом, компания реализует программу импортозамещения. В этом и прошлом году Укрзализныця провела капитально-восстановительный ремонт 134 вагонов". К сожалению, фото этих вагонов перевозчик не публиковал.

      Интересно, что в августе 2018 тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян озвучил намерение в течение 5 лет избавить Укрзализныцю от плацкартных вагонов. Пока не известно, поддержит ли новая власть эту инициативу.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Укрзализниця Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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