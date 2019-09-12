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      Правительство хочет вернуть себе контроль над Укрзализныцей

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      Поезд Укрзализныци
      Поезд Укрзализныци / vcrti.com.ua

      Государство планирует вернуть себе контроль над Укрзализныцей. Необходимые изменения к уже готовятся, а передача может состояться "в ближайшее время", заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      По словам чиновника, этот вопрос он уже успел обсудить с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

      Если за транспортную стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться обратно в подчинение Мининфраструктуры,
      – сказал Криклий.

      Кому подчиняется УкрзализныцяПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года. Фактически оно является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

      В 2017 году предприятие забрали у Мининфраструктуры при управлении Гройсмана. Тогда Кабмин на внеочередном заседании утвердил новый устав, согласно которому министерство утратило право быть органом управления компании. В новой редакции устава у Мининфраструктуры отобрали возможность подписывать договоры с председателями наблюдательного совета и контракт с председателем правления Укрзализныци. Также правительство лишили права определять направления деятельности, влиять на количество акций, утверждать финансовый план, годовой отчет и численность персонала.

      Что думает о приватизации Укрзализныци новоизбранный глава правительства?

      Премьер-министр Алексей Гончарук выступает за проведение общей "большой приватизации". Позиция главы государства заключается в следующем – "чем меньше государства в экономике, тем лучше". Правда, некоторые предприятия все равно останутся за государством, в частности, Укрзализныця. По его словам, предприятие останется под контролем государства, поскольку оно стратегическое. В то же время Гончарук предлагает поделить Укрзализныцю на трех операторов, только один из которых – которому будет принадлежать железнодорожное полотно – должен остаться в собственности государства.

      То, что может быть и является естественной монополией, где не может быть конкурентного рынка, можно оставлять государству. И то я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие,
      – отметил премьер-министр.

      Какие убытки понесет УкрзализныцяБолее 11 миллионов гривен – такие убытки Укрзализныце в этом году нанесли те, кто портил ее имущество. Вандалы срывали сиденья с электричек, выламывали двери, вытаскивали с проводами системы сигнализации и связи, а еще разрисовывали вагоны и выбивали окна. Слишком дорого Укрзализныце обходятся и граффити. Чтобы перекрасить один вагон, нужно 200 тысяч гривен. И это не считая краж оборудования, в частности, трансформаторов. Из-за этого от рабочего графика ежемесячно отстают десятки поездов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Транспорт Кабинет Министров Украины Укрзализниця
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