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      Уряд хоче повернути собі контроль над Укрзалізницею

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      Потяг Укрзалізниці
      Потяг Укрзалізниці / vcrti.com.ua

      Держава планує повернути собі контроль над Укрзалізницею. Необхідні зміни вже готуються, а передання може відбутися "найближчим часом", заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      За словами урядовця, це питання він вже встиг обговорити з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

      Дивіться також: "Укрзалізниця" зазнала збитків на 11 мільйонів гривень: жахливі приклади вандалізму

      "Якщо за транспортну стратегію та інфраструктуру відповідає Міністерство інфраструктури, то логічно, що залізниця як невід'ємна частина всього цього живого організму має повернутися назад у підпорядкування Мінінфраструктури", – сказав Криклій.

      Кому підпорядковується Укрзалізниця?ПАТ "Укрзалізниця" розпочало свою господарську дiяльнiсть 1 грудня 2015 року. Фактично воно є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

      У 2017 році підприємство забрали в Мінінфраструктури за урядування Гройсмана. Тоді Кабмін на позачерговому засіданні затвердив новий статут, згідно з яким, міністерство втратило право бути органом управління компанії. У новій редакції статуту у Мінінфраструктури відібрали можливість підписувати договори з головами наглядової ради та контракт з головою правління Укрзалізниці. Також Уряд позбавили права визначати напрямки діяльності компанії, впливати на кількість акцій, затверджувати фінансовий план, річний звіт, чисельність персоналу.

      Що думає про приватизацію Укрзалізниці новообраний глава Уряду?

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає за проведення загальної "великої приватизації". Позиція глави уряду така: "чим менше держави в економіці, тим краще". Щоправда, деякі підприємства все одно залишаться за державою, зокрема, Укрзалізниця. За його словами, підприємство залишиться під контролем держави, оскільки воно стратегічне. Водночас Гончарук пропонує поділити Укрзалізницю на трьох операторів, лише один з яких – якому належатиме залізничне полотно – повинен залишитися у власності держави.

      Те, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку можна залишати державі. І то я б заводив туди приватний капітал на міноритарну частку, щоб він стимулював розвиток, 
      – зазначив прем'єр-міністр.

      Яких збитків зазнає Укрзалізниця? Більше 11 мільйонів гривень – таких збитків Укрзалізниці цьогоріч завдали ті, хто псував її майно. Вандали зривали сидіння з електричок, виламували двері, витягали з дротами системи сигналізації та зв’язку, а ще розмальовували вагони та вибивали вікна. Занадто дорого Укрзалізниці обходяться і графіті. Аби перефарбувати один вагон, потрібно 200 тисяч гривень. І це не рахуючи крадіжок обладнання, зокрема, трансформаторів. Через це від робочого графіка щомісяця відхиляються десятки потягів.

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      Теги: Новини України Укрзалізниця Кабінет Міністрів України Транспорт Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
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