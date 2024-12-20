Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Укрзалізниці.
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Як мовиться у повідомленні, на пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза, а для найменших пасажирів у вагонах – розважальна програма, аніматори та подарунки.
Графік роботи
У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день з 25 по 29 грудня:
- по буднях о 15:15, 18:00 та 20:02;
- у вихідні о 10:05, 12:18 та 14:15.
Різдвяні експреси в Києві відправлятимуться двічі на день з 1 по 5 січня:
- по буднях о 16:30 та 19:00;
- у вихідні о 9:40 та 12:32.
Подорож на паровозі у Львові триватиме близько години, у Києві – півтори години.
У ці чарівні дні Укрзалізниця прагне створити справжнє свято для тих, у чиєму житті зараз, як і в житті Гаррі Поттера свого часу, замало дива: всі рейси будуть безкоштовними, а 80% місць буде віддано дітям з тимчасово переміщених родин, дітям захисників, залізничників, поліцейських, рятувальників та інших соціальних категорій,
– зазначили на сайті перевізника.
Укрзалізниця анонсувала запуск магічного експресу / Фото "Укрзалізниця"
Як потрапити на потяг безкоштовно
В Укрзалізниці зауважили, що пасажири можуть безкоштовно потрапити на борт магічного експреса. Для цього зареєструйтесь на сайті: services.uz.gov.ua/magic-express.
Алгоритм випадковим чином обере щасливчиків. Листи-запрошення совина пошта доставить прямо на вашу електронну скриньку!