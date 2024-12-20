Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Укрзалізниці.

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Як мовиться у повідомленні, на пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза, а для найменших пасажирів у вагонах – розважальна програма, аніматори та подарунки.

Графік роботи

У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день з 25 по 29 грудня:

по буднях о 15:15, 18:00 та 20:02;

у вихідні о 10:05, 12:18 та 14:15.

Різдвяні експреси в Києві відправлятимуться двічі на день з 1 по 5 січня:

по буднях о 16:30 та 19:00;

у вихідні о 9:40 та 12:32.

Подорож на паровозі у Львові триватиме близько години, у Києві – півтори години.

У ці чарівні дні Укрзалізниця прагне створити справжнє свято для тих, у чиєму житті зараз, як і в житті Гаррі Поттера свого часу, замало дива: всі рейси будуть безкоштовними, а 80% місць буде віддано дітям з тимчасово переміщених родин, дітям захисників, залізничників, поліцейських, рятувальників та інших соціальних категорій,

– зазначили на сайті перевізника.



Укрзалізниця анонсувала запуск магічного експресу / Фото "Укрзалізниця"

Як потрапити на потяг безкоштовно

В Укрзалізниці зауважили, що пасажири можуть безкоштовно потрапити на борт магічного експреса. Для цього зареєструйтесь на сайті: services.uz.gov.ua/magic-express.

Алгоритм випадковим чином обере щасливчиків. Листи-запрошення совина пошта доставить прямо на вашу електронну скриньку!