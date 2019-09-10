"Укрзалізниця" зазнала збитків на 11 мільйонів гривень: жахливі приклади вандалізму

Більше 11 мільйонів гривень – таких збитків Укрзалізниці цьогоріч завдали ті, хто псував її майно. Вандали зривали сидіння з електричок, виламували двері, витягали з дротами системи сигналізації та зв’язку, а ще розмальовували вагони та вибивали вікна.

Приклади вандалізму на залізниці

У липні 2018 року невідомі зупинили електричку між станціями "Сирецька" і "Вишгородська" та розмалювали балончиками вагони.

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А почувши реакцію пасажирів – кидали у них камінням.

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А у квітні 2019 року одним із вагонів "Укрзалізниці" ніби пройшовся торнадо. Насправді ж тут їхали уболівальники футбольного клубу "Карпати", які усю дорогу били вікна і викидали через них постільну білизну.

І такі випадки не поодинокі, кажуть на "Укрзалізниці". Щоб фактично знищити вагон, вандалам достатньо кількох хвилин.

Кидають важкі предмети – каміння і цеглини у поїзд. Окрім того, можливе травмування нашого персоналу і пасажирів. Також відомі випадки, коли машиніст електропоїзда робив зауваження вандалам, які розфарбовували графіті, за що вони напали та побили його,

– розповідає директор профільного департаменту Укрзалізниці Олександр Красноштан.

Задорого "Укрзалізниці" обходяться і графіті. Аби перефарбувати один вагон, потрібно 200 тисяч гривень. І це не рахуючи крадіжок обладнання, зокрема, трансформаторів. Через це від робочого графіка щомісяця відхиляються десятки потягів.



Підлітки розмалювали електричку в Києві

Шокована від вандалізму і пані Антоніна, яка працює на залізниці майже 20 років. "Заходиш, а у вагонах брудно, порозкидано, порізані сидіння, вікна побиті. Так же у нас і на турнікетах буває: хтось біжить, а ти затримуєш, аби запитати квиток, а він може і ногою вдарити об турнікет", – додає контролерка Антоніна Буряк.

Та ті, хто нищить майно, рідко несуть відповідальність, – кажуть на залізниці. У діях футбольних фанів, які розгромили три вагони, поліція так і не побачила складу злочину.

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