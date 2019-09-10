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      "Укрзалізниця" відмовляється від традиційних металевих підстаканників: чим їх замінять

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      "Укрзалізниця" відмовляється від традиційних металевих підстаканників
      "Укрзалізниця" відмовляється від традиційних металевих підстаканників / vinnitsaok.com.ua

      "Укрзалізниця" хоче відмовитися від традиційних металевих підстаканників. Натомість тепер у потягах, ймовірно, подаватимуть гарячі напої у простих склянках або паперових стаканчиках.

      Про це на своїй сторінці у Facebook заявив керівник підприємства Євген Кравцов.

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      Над дизайном нового посуду ще працюватимуть, але там точно буде символіка "Укрзалізниці".

      У соцмережах уже почали активно обговорювати таку пропозицію. Дехто виступив проти. Мовляв, від паперових стаканів збільшиться кількість відходів, тим більше з пластиковою кришечкою, яку добре видно на малюнку. 

      Кравцов же запевнив, що жодного пластику на стаканчиках не буде. До того ж, декому з українців ця ідея подобалася, адже, за їх словами, це буде гігієнічно вигідно для пасажирів та популяризувати український бренд.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Екологія Залізниця Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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