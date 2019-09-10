"Укрзалізниця" відмовляється від традиційних металевих підстаканників: чим їх замінять

"Укрзалізниця" хоче відмовитися від традиційних металевих підстаканників. Натомість тепер у потягах, ймовірно, подаватимуть гарячі напої у простих склянках або паперових стаканчиках.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив керівник підприємства Євген Кравцов.

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Над дизайном нового посуду ще працюватимуть, але там точно буде символіка "Укрзалізниці".

У соцмережах уже почали активно обговорювати таку пропозицію. Дехто виступив проти. Мовляв, від паперових стаканів збільшиться кількість відходів, тим більше з пластиковою кришечкою, яку добре видно на малюнку.

Кравцов же запевнив, що жодного пластику на стаканчиках не буде. До того ж, декому з українців ця ідея подобалася, адже, за їх словами, це буде гігієнічно вигідно для пасажирів та популяризувати український бренд.