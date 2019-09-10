"Укрзализныця" отказывается от традиционных металлических подстаканников: чем их заменят
"Укрзализныця" хочет отказаться от традиционных металлических подстаканников. Теперь же в поездах предлагают подавать горячие напитки в простых стаканах или бумажных стаканчиках.
Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель предприятия Евгений Кравцов.
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Над дизайном новой посуды еще будут работать, но там точно будет символика "Укрзализныци".
В соцсетях уже начали активно обсуждать такое предложение. Некоторые выступил против. Мол, от бумажных стаканов увеличится количество отходов, тем более с пластиковой крышечкой, которую хорошо видно на рисунке.
Кравцов же заверил, что никакого пластика на стаканчиках не будет. К тому же, некоторым украинцам эта идея нравилась, ведь, по их словам, это будет гигиенично выгодно для пассажиров и популяризировать украинский бренд.