Что больше всего воруют пассажиры в украинских поездах

Чаще всего пассажиры "Укрзализныци" воруют в украинских поездах постельное белье и посуду. Такие случаи участились после расформирования транспортной милиции.

С начала года пассажиры похитили почти 7 тысяч единиц инвентаря "Укрзализныци", сообщает УНН со ссылкой на ответ компании на запрос журналистов. Читайте также: Инновации от "Укрзализныци": в поездах установят розетки с USB-портами Что еще воруют пассажиры "Укрзализныци"? С начала года из поездов похитили 2000 417 махровых полотенец;

957 простыней;

875 наволочек;

638 одеял;

456 подстаканников;

360 чайных ложек;

180 стаканов;

72 салфетки для столиков;

56 вешалок для одежды

47 подушек;

14 чехлов на матрасы;

7 ремней безопасности;

5 матрасов. Узнайте, почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли денег: расследование