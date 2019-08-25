Что больше всего воруют пассажиры в украинских поездах
Чаще всего пассажиры "Укрзализныци" воруют в украинских поездах постельное белье и посуду. Такие случаи участились после расформирования транспортной милиции.
С начала года пассажиры похитили почти 7 тысяч единиц инвентаря "Укрзализныци", сообщает УНН со ссылкой на ответ компании на запрос журналистов.
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Что еще воруют пассажиры "Укрзализныци"?
- С начала года из поездов похитили 2000 417 махровых полотенец;
- 957 простыней;
- 875 наволочек;
- 638 одеял;
- 456 подстаканников;
- 360 чайных ложек;
- 180 стаканов;
- 72 салфетки для столиков;
- 56 вешалок для одежды
- 47 подушек;
- 14 чехлов на матрасы;
- 7 ремней безопасности;
- 5 матрасов.
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