Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование

Украинская железная дорога стратегическая отрасль экономики, в которой трудится более четверти миллиона человек. Вокзалы, пути, плацкартные вагоны без кондиционирования, неисправные окна и полки – это только то, что видят обычные пассажиры, но на самом деле железная дорога это гораздо больше.

Отметим, что в 2019 году 30 миллионов пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци". Многие из них писали жалобы в сети: кто на постель, кто на окна, кто на аварийные полки. Но это все безрезультатно.

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Но пока некоторые пассажиры возмущались в сети, одна женщина реально пострадала. Надежда Полякова в конце прошлого года ехала поездом Киев – Рахов и когда пассажирка спала, на нее упала полка.

В результате несчастного случая у женщины был раздроблен таз, ее срочно прооперировали. Сейчас открыто уголовное производство – телесные повреждения средней тяжести или тяжелые по неосторожности. Прошло полгода, а результатов расследования – не видно.



Полки в вагонах поездов

Железнодорожники со стажем подтверждают, что история Надежды – это не одиночная неприятность, а системная проблема. И заодно изменений требуют и сами железнодорожники. А все из-за недостаточного финансирования, отсутствие запчастей, неисправных путей, отсутствия ремонта и тому подобное. Хотя официально УЗ недавно объявила о 10% поднятии заработной платы. Например, при зарплате 10 тысяч – будет уже 11

Кроме того, сейчас мы все чаще слышим о пожаре. Да, 9 июля на Львовщине пассажиры поезда Ворохта – Кременчуг тушили пожар в электричке. Случаев с пожарами – около 10 за последние 2 года.



В Николаеве горел поезд "Интерсити"

Председатель свободного профсоюза машинистов локомотивного депо "Кременчуг" Сергей Москалец утверждает, что руководству вверху хорошо известны все проблемы низов. Но вместо того, чтобы их решать, они издают приказ – изменить правила технической эксплуатации и реже ремонтировать вагоны.

Огромные растраты денег в Укрзализныце

Железная дорога – это огромное предприятие, поэтому можно использовать ресурс "Железная дорога без коррупции", который систематически мониторят закупки УЗ.

Вот некоторые материалы, касающиеся именно ремонтов и запчастей:

"Пассажирская компания" хочет отписать новосозданной фирме 7 миллионов на запчасти вагонов; Железная дорога на 16 миллионов закупит с двойной переплатой запчасти у фигурантов расследования антимонопольного комитета; Железная дорога на 13 миллионов снова покупает "золотые" запчасти для американских тепловозов.

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Растрату еще 20 миллионов гривен на закупках запчастей разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины.

Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе

В прошлом году "Укрзализныця" подписала с Крюковским заводом два контракта: на вагоны и дизель-поезда – некие "интерсити" украинского производства. Но что-то пошло не так. По этим контрактам вместо 2,5 миллиарда Крюковскому заводу перечислили лишь 240 миллионов.

Крюковский завод со своей стороны заказ выполнил, но "Укрзализныця" изменила финансовый план и решила не оплачивать контракты. Теперь крюковчаны выбивают деньги в суде, а пассажиры и дальше ездят в разбитых советских плацкартах.

"Деньги должны быть, но нет" – вот и весь ответ уполномоченных от "Укрзализныци" людей. И не новый аргумент – пассажирские перевозки убыточны. Железная дорога зарабатывает за счет грузовых, а пассажирские субсидирует, и за то, что имеем надо сказать "спасибо".

А хуже всего, что машинисты пишут рапорты, звонят в СБУ, руководство знает ситуацию, а реакции нет. Остается еще один рычаг влияния на ситуацию – это резонанс.