Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування

Українська залізниця перебільшення стратегічна галузь економіки, в якій трудиться понад чверть мільйона людей. Вокзали, колії, плацкартні вагони без кондиціонування, несправні вікна та полиці – це тільки те, що бачать звичайні пасажири, але насправді залізниця це значно більше.

Зазначимо, що у 2019 році 30 мільйонів пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці". Чимало з них писали скарги в мережі: хто на постіль, хто на вікна, хто на аварійні полиці. Та це все безрезультатно.

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Але поки деякі пасажири обурювалися в мережі, одна жінка реально постраждала. Надія Полякова в кінці минулого року їхала потягом Київ – Рахів і коли пасажирка спала, на неї впала полиця.

Через нещасний випадок у жінки був роздроблений таз, її терміново прооперували. Зараз відкрито кримінальне провадження – тілесні ушкодження невеликої тяжкості або тяжкі через необережність. Минуло півроку, а результатів розслідування – не видно.



Полки в вагонах потягів

Залізничники зі стажем підтверджують, що історія Надії – це не поодинока прикрість, а системна проблема. Та заразом змін вимагають і самі залізничники. А все через недостатнє фінансування, відсутність запчастин, несправні колії, відсутність ремонту тощо. Хоча офіційно УЗ нещодавно оголосила про 10% підняття заробітної плати. Наприклад, при зарплаті 10 тисяч – буде вже 11

Окрім того, зараз ми все частіше чуємо про пожежі. Так, 9 липня на Львівщині пасажири потяга Ворохта – Кременчук гасили пожежу в електричці. Випадків з пожежами – близько 10 за останні 2 роки.



У Миколаєві горів потяг "Інтерсіті"

Голова вільної профспілки машиністів локомотивного депо "Кременчук" Сергій Москалець стверджує, що керівництву угорі добре відомі всі проблеми низів. Але замість того, щоб їх вирішувати, вони видають наказ – змінити правила технічної експлуатації і рідше ремонтувати вагони.

Величезні розтрати грошей в Укрзалізниці

Залізниця – це величезне підприємство, тому можна використати ресурс "Залізниця без корупції", який систематично моніторять закупівлі УЗ.

От деякі матеріали, що стосуються саме ремонтів та запчастин:

"Пасажирська компанія" хоче відписати щойно створеній фірмі 7 мільйонів на запчастини вагонів Залізниця на 16 мільйонів закупить з подвійною переплатою запчастин у фігурантів розслідування антимонопольного комітету Залізниця на 13 мільйонів знову купує “золоті” запчастини до американських тепловозів.

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Розтрату ще 20-ти мільйонів гривень на закупівлях запчастин викрили працівники Служби безпеки України.

Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі

Минулого року "Укрзалізниця" підписала із Крюківським заводом два контракти: на вагони та дизель-поїзди – такі собі "інтерсіті" українського виробництва. Але щось пішло не так. По цих контрактах замість 2,5 мільярда Крюківському заводу перерахували лише 240 мільйонів.

Крюківській завод зі свого боку замовлення виконав, але "Укрзалізниця" змінила фінансовий план і вирішила не оплачувати контракти. Тепер крюківчани вибивають гроші у суді, а пасажири й далі їздять розбитими радянськими плацкартами.

"Гроші мали бути, але немає" – ось і вся відповідь уповноважених від "Укрзалізниці" осіб. І не новий аргумент – пасажирські перевезення збиткові. Залізниця заробляє за рахунок вантажних, а пасажирські субсидує, І за те, що маємо треба сказати "дякуємо".

А найгірше, що машиністи пишуть рапорти, телефонують в СБУ, керівництво знає ситуацію, а реакції немає. Залишається ще один важіль впливу на ситуацію – це розголос.