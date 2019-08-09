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      Потоп у вагоні: "Укрзалізниця" потрапила у новий гучний скандал – відео

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      У потязі "Укрзалізниці" сильно затопило вагон
      У потязі "Укрзалізниці" сильно затопило вагон / Скріншот

      "Укрзалізниця" потрапила у новий скандал через потяг, що курсує за маршрутом Миколаїв – Москва. Зокрема, один з його вагонів сильно затопило через зливу надворі.

      Інцидент на відео зняли пасажири потяга, які мали їхати на затоплених місцях. 

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      На кадрах видно, що провідники намагалися виправити ситуацію за допомогою відра та тряпок. Проте, сидіння, столик та підлога повністю затоплені водою.

      Взяли квитки на поїзд Миколаїв – Москва до Черкас. У день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми у вагони, не очікуючи біди, а там ось це... Вода зі стелі ллється як з відра, а у вагоні вже води по кісточки,
      – розповів обурений пасажир.

       

      Які ще скандали траплялися в потягах "Укрзалізниці"?

      30 вересня 2018 року начальниця поїзда сполученням Ковель – Москва під час його руху зі скандалом виштовхала одного з пасажирів із вагона. Інцидент стався на залізничній станції Кривин у Хмельницькій області.

      Інший гучний інцидент трапився 13 січня. Тоді співробітниця "Укрзалізниці" відмовилась обслуговувати військового ЗСУ українською мовою. Інцидент трапився у потягу Миколаїв – Івано-Франківськ. Після цього чоловік вимагав притягнути до відповідальності співробітницю потяга.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Скандал
      Джерело: 24 Канал
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