Потоп у вагоні: "Укрзалізниця" потрапила у новий гучний скандал – відео

"Укрзалізниця" потрапила у новий скандал через потяг, що курсує за маршрутом Миколаїв – Москва. Зокрема, один з його вагонів сильно затопило через зливу надворі.

Інцидент на відео зняли пасажири потяга, які мали їхати на затоплених місцях.

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На кадрах видно, що провідники намагалися виправити ситуацію за допомогою відра та тряпок. Проте, сидіння, столик та підлога повністю затоплені водою.

Взяли квитки на поїзд Миколаїв – Москва до Черкас. У день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми у вагони, не очікуючи біди, а там ось це... Вода зі стелі ллється як з відра, а у вагоні вже води по кісточки,

– розповів обурений пасажир.

Які ще скандали траплялися в потягах "Укрзалізниці"?

30 вересня 2018 року начальниця поїзда сполученням Ковель – Москва під час його руху зі скандалом виштовхала одного з пасажирів із вагона. Інцидент стався на залізничній станції Кривин у Хмельницькій області.

Інший гучний інцидент трапився 13 січня. Тоді співробітниця "Укрзалізниці" відмовилась обслуговувати військового ЗСУ українською мовою. Інцидент трапився у потягу Миколаїв – Івано-Франківськ. Після цього чоловік вимагав притягнути до відповідальності співробітницю потяга.