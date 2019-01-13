У потязі "Укрзалізниці" розгорівся скандал: пасажира відмовилися обслуговувати українською
Військовослужбовець ЗСУ хоче домогтися звільнення співробітниці "Укрзалізниці", яка відмовилась обслуговувати його українською. Інцидент трапився у потягу Миколаїв – Івано-Франківськ, де чоловік вимагав притягнути до відповідальності співробітницю потяга, що відмовилась обслуговувати його державною мовою.
Відповідне відео, на якому зафіксована розмова пасажира із начальником поїзда, розмістили у одній із Facebook-спільнот.
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У вас в ресторані працює співробітник, який зовсім не володіє державною мовою. Я її попросив, щоб вона пропонувала свої товари українською мовою, а вона каже, що "У них в Николаеве все так говорят",
– зазначив військовий.
Він також вимагав у керівництва назвати ім'я та прізвище співробітниці, оскільки має намір домогтися її звільнення.
Скандальний ролик активно обговорюють користувачі Facebook, він зібрав вже майже 60 тисяч переглядів.
Дивіться відео: мовний скандал у поїзді "Укрзалізниці"
Зазначимо, що це вже не перший скандал за участі працівників "Укрзалізниці". Так, 30 вересня 2018 року начальниця поїзда сполученням Ковель – Москва під час його руху зі скандалом виштовхала одного з пасажирів із вагона. Інцидент стався на залізничній станції Кривин у Хмельницькій області.