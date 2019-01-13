У потязі "Укрзалізниці" розгорівся скандал: пасажира відмовилися обслуговувати українською

Військовослужбовець ЗСУ хоче домогтися звільнення співробітниці "Укрзалізниці", яка відмовилась обслуговувати його українською. Інцидент трапився у потягу Миколаїв – Івано-Франківськ, де чоловік вимагав притягнути до відповідальності співробітницю потяга, що відмовилась обслуговувати його державною мовою.

Відповідне відео, на якому зафіксована розмова пасажира із начальником поїзда, розмістили у одній із Facebook-спільнот.

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У вас в ресторані працює співробітник, який зовсім не володіє державною мовою. Я її попросив, щоб вона пропонувала свої товари українською мовою, а вона каже, що "У них в Николаеве все так говорят",

– зазначив військовий.

Він також вимагав у керівництва назвати ім'я та прізвище співробітниці, оскільки має намір домогтися її звільнення.

Скандальний ролик активно обговорюють користувачі Facebook, він зібрав вже майже 60 тисяч переглядів.

Дивіться відео: мовний скандал у поїзді "Укрзалізниці"

Новий мовний скандал в Укрзалізниця!!! Потяг № 133/134 сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ! Новий мовний скандал за участю працівників державного підприємства Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia!! Цього разу цинічно образили нашого воїна-захисника!!! Українці, давайте зробимо цю "у нас всєєє так гаварят" максимально "відомою" на весь світ!!! Прохання поширити Вподобай Mova Опубліковано Mova Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

Зазначимо, що це вже не перший скандал за участі працівників "Укрзалізниці". Так, 30 вересня 2018 року начальниця поїзда сполученням Ковель – Москва під час його руху зі скандалом виштовхала одного з пасажирів із вагона. Інцидент стався на залізничній станції Кривин у Хмельницькій області.