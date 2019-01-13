В поезде "Укрзализныци" разгорелся скандал: пассажира отказались обслуживать на украинском
Военнослужащий ВСУ хочет добиться увольнения сотрудницы "Укрзализныци", которая отказалась обслуживать его на украинском. Инцидент случился в поезде Николаев – Ивано-Франковск, где мужчина требовал привлечь к ответственности сотрудницу поезда, которые отказались обслуживать его на государственном языке.
Соответствующее видео, на котором зафиксирован разговор пассажира с начальником поезда, разместили в одном из Facebook-сообществ.
Читайте также: "Два братских народа": в школе Киева возник скандал из-за учебника русского языка
У вас в ресторане работает сотрудник, который совсем не владеет государственным языком. Я ее попросил, чтобы она предлагала свои товары на украинском языке, а она говорит, что "У них в Николаеве все так говорят",
– отметил военный.
Он также требовал у руководства назвать имя и фамилию сотрудницы, поскольку намерен добиться ее увольнения.
Скандальный ролик активно обсуждают пользователи Facebook, он уже собрал почти 60 тысяч просмотров.
Смотрите видео: языковой скандал в поезде "Укрзализныци"
Отметим, что это уже не первый скандал с участием сотрудников "Укрзализныци". Так, 30 сентября 2018 года начальница поезда сообщением Ковель – Москва во время его движения со скандалом вытолкнула одного из пассажиров из вагона. Инцидент произошел на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области.