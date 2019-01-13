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      В поезде "Укрзализныци" разгорелся скандал: пассажира отказались обслуживать на украинском

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      В поезде "Укрзализныци" разгорелся скандал
      В поезде "Укрзализныци" разгорелся скандал / Иллюстративное фото

      Военнослужащий ВСУ хочет добиться увольнения сотрудницы "Укрзализныци", которая отказалась обслуживать его на украинском. Инцидент случился в поезде Николаев – Ивано-Франковск, где мужчина требовал привлечь к ответственности сотрудницу поезда, которые отказались обслуживать его на государственном языке.

      Соответствующее видео, на котором зафиксирован разговор пассажира с начальником поезда, разместили в одном из Facebook-сообществ.

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      У вас в ресторане работает сотрудник, который совсем не владеет государственным языком. Я ее попросил, чтобы она предлагала свои товары на украинском языке, а она говорит, что "У них в Николаеве все так говорят",
      – отметил военный.

      Он также требовал у руководства назвать имя и фамилию сотрудницы, поскольку намерен добиться ее увольнения.

      Скандальный ролик активно обсуждают пользователи Facebook, он уже собрал почти 60 тысяч просмотров.

      Смотрите видео: языковой скандал в поезде "Укрзализныци"

      Новий мовний скандал в Укрзалізниця!!!

      Потяг № 133/134 сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ! Новий мовний скандал за участю працівників державного підприємства Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia!! Цього разу цинічно образили нашого воїна-захисника!!! Українці, давайте зробимо цю "у нас всєєє так гаварят" максимально "відомою" на весь світ!!! Прохання поширити Вподобай Mova

      Опубліковано Mova Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

      Отметим, что это уже не первый скандал с участием сотрудников "Укрзализныци". Так, 30 сентября 2018 года начальница поезда сообщением Ковель – Москва во время его движения со скандалом вытолкнула одного из пассажиров из вагона. Инцидент произошел на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области.

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Укрзализниця Скандал языковый вопрос
      Источник: 24 Канал
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