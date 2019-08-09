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      Потоп в вагоне: "Укрзализныця" попала в новый громкий скандал – видео

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      В поезде "Укрзализныци" сильно затопило вагон
      В поезде "Укрзализныци" сильно затопило вагон / Скриншот

      "Укрзализныця" попала в новый скандал из-за поезда, курсирующего по маршруту Николаев-Москва. В частности, один из его вагонов сильно затопило из-за ливня на улице.

      Инцидент на видео сняли пассажиры поезда, которые должны были ехать на затопленных местах.

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      На кадрах видно, что проводники пытались исправить ситуацию при помощи ведра и тряпок. Тем не менее, сиденья, столик и пол полностью затоплены водой.

      Взяли билеты на поезд Николаев – Москва до Черкасс. В день поездки на улице шел очень сильный дождь. Заходим мы в вагоны, не ожидая беды, а там вот это... Вода с потолка льется как из ведра, а в вагоне уже воды по щиколотку,
      – рассказал возмущенный пассажир.

       

      Какие еще скандалы случались в поездах "Укрзализныци"?

      30 сентября 2018 года начальница поезда сообщением Ковель – Москва во время его движения со скандалом вытолкнула одного из пассажиров из вагона. Инцидент произошел на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области.

      Другой громкий инцидент произошел 13 января. Тогда сотрудница "Укрзализныци" отказалась обслуживать военного ВСУ на украинском языке. Инцидент произошел в поезде Николаев – Ивано-Франковск. После этого мужчина требовал привлечь к ответственности сотрудницу поезда.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Скандал Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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