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      Що найбільше крадуть пасажири в українських поїздах

      822 Читать новость на русском
      В українських поїздах часто крадуть посуд
      В українських поїздах часто крадуть посуд / 24 канал

      Найчастіше пасажири "Укрзалізниці" крадуть в українських поїздах постільну білизну та посуд. Такі випадки почастішали після розформування транспортної міліції.

      З початку року пасажири викрали майже 7 тисяч одиниць інвентарю "Укрзалізниці", повідомляє УНН з посиланням на відповідь компанії на запит журналістів.

      Читайте також: Інновації від Укрзалізниці: в поїздах встановлять розетки з USB-портами

      Що ще крадуть пасажири "Укрзалізниці"?

      • З початку року з поїздів викрали 2 тисячі 417 махрових рушників;
      • 957 простирадл;
      • 875 наволочок;
      • 638 ковдр;
      • 456 підстаканників;
      • 360 чайних ложок;
      • 180 склянок;
      • 72 серветки для столиків;
      • 56 вішаків для одягу;
      • 47 подушок;
      • 14 чохлів на матраци;
      • 7 ременів безпеки;
      • 5 матраців.

      Дізнайтеся, чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування

      blog_ava
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      Теги: Новини України Залізниця Укрзалізниця Кримінальні новини
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