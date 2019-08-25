Що найбільше крадуть пасажири в українських поїздах
Найчастіше пасажири "Укрзалізниці" крадуть в українських поїздах постільну білизну та посуд. Такі випадки почастішали після розформування транспортної міліції.
З початку року пасажири викрали майже 7 тисяч одиниць інвентарю "Укрзалізниці", повідомляє УНН з посиланням на відповідь компанії на запит журналістів.
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Що ще крадуть пасажири "Укрзалізниці"?
- З початку року з поїздів викрали 2 тисячі 417 махрових рушників;
- 957 простирадл;
- 875 наволочок;
- 638 ковдр;
- 456 підстаканників;
- 360 чайних ложок;
- 180 склянок;
- 72 серветки для столиків;
- 56 вішаків для одягу;
- 47 подушок;
- 14 чохлів на матраци;
- 7 ременів безпеки;
- 5 матраців.
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