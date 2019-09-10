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      "Укрзализныця" понесла убытки на 11 миллионов гривен: ужасные примеры вандализма

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      Более 11 миллионов гривен – таких убытков Укрзализныци в этом году нанесли те, кто портил ее имущество. Вандалы срывали сиденья с электричек, выламывали двери, вытаскивали с проводами системы сигнализации и связи, а еще разрисовывали вагоны и выбивали окна.

      Примеры вандализма на железной дороге

      В июле 2018 года неизвестные остановили электричку между станциями "Сырецкая" и "Вышгородская" и разрисовали баллончиками вагоны.

      Интересно! "Укрзализныця" отказывается от традиционных металлических подстаканников: чем их заменят

      А услышав реакцию пассажиров – бросали в них камнями.

      Смотрите видео 24 канала: как вандалы повредили электричку

      А в апреле 2019 года одним из вагонов "Укрзализныци" будто прошелся торнадо. На самом же деле здесь ехали болельщики футбольного клуба "Карпаты", которые всю дорогу били окна и выбрасывали через них постельное белье.

      И такие случаи не единичны, говорят в "Укрзализныци". Чтобы фактически уничтожить вагон, вандалам достаточно нескольких минут.

      Бросают тяжелые предметы – камни и кирпичи в поезд. Кроме того, возможно травмирование нашего персонала и пассажиров. Также известны случаи, когда машинист электропоезда делал замечание вандалам, которые рисовали граффити, за что они напали и избили его,
      – рассказывает директор профильного департамента Укрзализныци Александр Красноштан.

      Задорого "Укрзализныци" обходятся и граффити. Чтобы перекрасить один вагон, нужно 200 тысяч гривен. И это не считая краж оборудования, в частности, трансформаторов. Из-за этого от рабочего графика ежемесячно отклоняются десятки поездов.

      Підлітки розмалювали електричку в Києві
      Подростки разрисовали электричку в Киеве

      В шоке от вандализма и госпожа Антонина, которая работает на железной дороге почти 20 лет. "Заходишь, а в вагонах грязно, разбросано, порезаны сиденья, окна побиты. Так же у нас и на турникетах бывает: кто-то бежит, а ты задерживаешь, чтобы спросить билет, а он может и ногой ударить в турникет", – добавляет контролер Антонина Буряк.

      Но те, кто уничтожает имущество, редко несут ответственность, – говорят на железной дороге. В действиях футбольных фанатов, которые разгромили три вагона, полиция так и не увидела состава преступления.

      Важно! Гончарук рассказал, что ждет Укрзализныцю и другие государственные предприятия. Больше – читайте здесь.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Деньги Транспорт Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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