На своїй сторінці у фейсбуці Укрзалізниця опублікувала низку цікавих фото модернізованого плацкартного вагону. Їх варто переглянути – хоча б для того, аби зрозуміти, звіт це чи самоіронія.

"До кінця року отримаємо ще два такі вагони", – пообіцяли в Укрзалізниці. І наголосили: "У цих вагонах повністю змінено інтер'єр, встановлено нові полички, вікна, світлодіодні світильники, систему кондиціювання повітря".

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Ось такі фото опублікувала Укрзалізниця у своєму фейсбуці:

Висновків не робимо. Лише нагадаємо, що, за словами керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова, вартість ремонту 1 плацкартного вагона – приблизно 10 мільйонів гривень. Причому перевізник має 210 вагонів, які треба відремонтувати.



Скріншот з фейсбука Укрзалізниці

Зауважимо, що з темпом по 3 вагони на рік ми отримаємо оновлення усіх плацкартних вагонів приблизно за 70 років (при тому, що ремонт продовжує термін служби вагону на 14 років). Утім, це в кращому випадку: Кравцов зізнався, що конкретних задач по ремонту на 2020 рік поки не ставили.

Та є й плюс: майже всі комплектуючі, кажуть в УЗ, – вітчизняних виробників: "Таким чином компанія реалізує програму імпортозаміщення. Цього та минуло року Укрзалізниця провела капітально-відновлювальний ремонт 134 вагонів". На жаль, фото цих вагонів перевізник не публікував.

Цікаво, що в серпні 2018 тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян озвучив намір протягом 5 років позбавити Укрзалізницю плацкартних вагонів. Наразі не відомо, чи нова влада підтримає цю ініціативу.