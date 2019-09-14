Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским в Офисе Президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с олигархом Игорем Коломойским ряд важных вопросов, среди которых – отмена монополии и снижение тарифов на коммунальные услуги.

Встреча Зеленского с Коломойским прошла 10 сентября в Офисе Президента. Темами разговора были вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическая сфера.

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Вместе с тем, Зеленский после выступления на форуме YES раскрыл больше деталей встречи с бизнесменом. В частности, они подробно обсудили тарифы на коммунуслуги и вопрос "Центрэнерго".

Все должны жить по правилам. Монополии не будет для всех, в том числе и для господина Коломойского. Мы действительно говорили, чтобы он способствовал тому, чтобы любые цены, связанные с коммуналкой, снижались. Все понимают, что должен быть рынок и наши европейские партнеры хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле,

– подчеркнул президент.



Встреча команды Зеленского с олигархом Коломойским в ОПУ

Сам Коломойский на форуме YES отметил, что это была первая его встреча с Зеленским после его вступления на должность президента Украины.

Это был первый раз за четыре месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас встречи не по договору – меня пригласили, я пришел. Пригласят в следующий раз – я еще раз приду,

– сказал бизнесмен.

Он пояснил, что на встрече в Офисе Президента "были те, кого касается энергетический сегмент экономики".

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Кто присутствовал на встрече в Офисе Президента?

Глава государства Владимир Зеленский;

Олигарх Игорь Коломойский ;

Председатель ОПУ Андрей Богдан;

премьер-министр Алексей Гончарук;

помощник президента Сергей Шефир;

министр энергетики Алексей Оржель;

председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус;

представитель государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" Юлия Ковалив;

исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

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Почему Зеленского связывают с Коломойским?

Владимиру Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1 + 1". В команде президента уверяли, что бизнесмен не имеет рычагов влияния на Зеленского. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.

Неоднозначным стало и назначение Андрея Богдана главой Офиса Президента. Богдан ранее был адвокатом Коломойского, а в 2014 году имел статус его советника как главы Днепропетровщины. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом не завершилась. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов. Однако, после назначения в ОПУ, Богдан заявил о прекращении адвокатской деятельности.

Кстати, именно после победы Зеленского на президентских выборах Коломойский вернулся в Украину. До этого он проживал в Швейцарии и Израиле.