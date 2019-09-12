Что означает появление Коломойского в Офисе Президента: мнения экспертов

Встреча Владимира Зеленского с Игорем Коломойским может свидетельствовать, в частности, о подковерной борьбе за влияние. Кроме этого, появление украинского олигарха в Офисе Президента может быть негативным сигналом для одного из представителей крупного бизнеса.

Об этом в эфире программы "Політанатомія" на 24 канале рассказали политолог Игар Тышкевич и Александр Клюжев, аналитик гражданской сети ОПОРА

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Что известно о встрече в ОП?

Кроме гаранта, на встрече с Коломойским присутствовал председатель ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.



В ОПУ напомнили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война. Поэтому, вполне вероятно, что именно эти темы украинский лидер поднимал на встрече с олигархом Коломойским.

По мнению Тышкевича, встреча Зеленского с Коломойским в Офисе Президента – это часть большой подковерной войны за влияние.

Уже объявлялось, что есть идея, чтобы президент Зеленский выступил в амплуа модератора между олигархами. Была негативная публичная реакция со стороны Коломойского,

– добавил Клюжев.

И отметил, что появление Коломойского в ОП – это очень плохой сигнал для другого представителя крупного бизнеса. Он не считает для себя приемлемым ходить на встречи к президенту (вероятно, говорится о Ринате Ахметове – ред. 24 канал).

Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины – в материале 24 канала.

"Не скрывается, что будет инициатива от олигархов взять на себя определенные обязательства. Как раз публичные обязательства являются наиболее проблематичными для представителя крупного бизнеса, который не очень выходит на публику.

Что известно о взаимоотношениях президента Зеленского и олигарха Коломойского?

Владимиру Зеленскому во время предвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1 + 1". У президента уверяли, что бизнесмен не имеет рычагов влияния на Зеленского. Сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать. 10 сентября Зеленский встретился с Коломойским во время форума "Диалог с бизнесом".