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      Що означає поява Коломойського в Офісі Президента: думки експертів

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      Зустріч в Офісі Президента
      Зустріч в Офісі Президента / pravda.com.ua

      Зустріч Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським може свідчити, зокрема, про підкилимну боротьбу за впливи. Крім цього, поява українського олігарха в Офісі Президента є негативним сигналом для одного з представників великого бізнесу.

      Про це в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі розповіли політолог Ігар Тишкевич та Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі ОПОРА

      До теми: Чому Зеленський зустрівся з Коломойським – версія політолога

      Про що говорили на зустрічі в ОПУ? Окрім гаранта, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

      В Офісі Президента нагадали, що в червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Зеленський закликав підприємців допомагати державі розв'язувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна. Тому, цілком імовірно, що саме ці теми український лідер піднімав на зустрічі з олігархом Коломойським.

      На думку Тишкевича, зустріч Зеленського з Коломойським в Офісі Президента – це частина великої підкилимної війни за впливи.

      Вже оголошувалося, що є ідея, аби президент Зеленський виступив у амплуа модератора між олігархами. Була негативна публічна реакція з боку Коломойського,
      – додав Клюжев.

      Й зазначив, що поява Коломойського в ОП – це дуже поганий сигнал для іншого представника великого бізнесу. Він не вважає для себе прийнятним ходити на зустрічі до президента (ймовірно, мовиться про Ріната Ахметова – ред. 24 канал).

      Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

      "Не приховується, що буде ініціатива від олігархів взяти на себе певні зобов'язання. Якраз публічні зобов'язання є найбільш проблематичними для того представника великого бізнесу, який не дуже виходить на публіку.

      Що відомо про взаємини президента Зеленського і олігарха Коломойського

      Володимиру Зеленському під час передвиборчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1".

      У президента запевняли, що бізнесмен не має важелів впливу на Зеленського. Сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити. 10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським під час форуму "Діалог з бізнесом".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський Офіс Президента Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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