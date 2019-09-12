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      Чому Зеленський зустрівся з Коломойським: версія політолога

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      Президент Зеленський обговорив із Коломойським важливі питання на форумі
      Президент Зеленський обговорив із Коломойським важливі питання на форумі / 24 канал

      Зустріч президента Зеленського з олігархом Коломойським – не кримінал. Зеленський намагається по-новому вибудовувати відносини з олігархами, і це правильно.

      Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Фесенко : Олігархи для Зеленського – виклик, але в президента свої підходи

      Важливо, щоб зустрічі Зеленського, зокрема і з Коломойським, проходили публічно і прозоро. Щоб суспільство знало, що саме обговорювалося під час розмови. Це краще, ніж таємні кулуарні зустрічі, як було при Порошенку, не кажучи вже про Януковича,
      – зауважує Володимир Фесенко.

      За словами політолога, швидше, ініціатива зустрічі з олігархами належить Зеленському. Президент хоче побудувати відносини так, щоб були загальні правила і рамки для всіх олігархів. З іншого боку – щоб вони брали активну участь у суспільному житті в інтересах суспільства. Зокрема, в планах про реконструкцію Донбасу. Про це йшла мова раніше у Зеленського з Ахметовим і Пінчуком.

      На переконання Фесенка, повністю усунути олігархів від впливу на владу не вийде. При Порошенку питання деолігархізації було сформульовано, як мета державної політики. У підсумку – нічого не сталося. У 2015-2016 роках було протистояння Порошенка з Коломойським. При цьому Ахметов збудував вигідні відносини з владою. Сам Порошенко користувався владою у власних інтересах. І це одна з причин втрати ним влади.

      Вплив олігархів на владу – виклик для Зеленського. Президент поки не ставить гасло: "Деолігархізація". Але суспільство чекає обмеження впливу олігархів. Зараз президент обрав формат вибудувати суспільні відносини з олігархами,
      – підкреслив Фесенко.

      Що відомо про взаємини президента Зеленського і олігарха Коломойського? Володимиру Зеленському під час передвиборчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1". У президента запевняли, що бізнесмен не має важелів впливу на Зеленського. Сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити. 10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським під час форуму "Діалог з бізнесом".

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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