Фесенко : Олігархи для Зеленського – виклик, але в президента свої підходи

Президент Зеленський зустрівся з олігархом та колишнім главою Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським. Вони обговорили важливі для України питання.

Як вирішувати проблему з впливом олігархів на владу, яку стратегію обрав Зеленський – в інтерв’ю з керівником Центру політичного аналізу "Пента" Володимиром Фесенком.

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Зеленський – маріонетка Коломойського? Це не відповідає дійсності

Президент Зеленський провів зустріч з Коломойським у рамках форуму "Діалог з бізнесом". Чому саме з ним? Що це може означати?

Пропагандистська теза, що Зеленський – маріонетка Коломойського, не відповідає дійсності. У команді Зеленського є противники Коломойського. Звичайно, в олігарха є свої інтереси, прохання до президента. Але Зеленський не виступає лобістом інтересів Коломойського. Скоріше за все, Коломойський лобіює власні інтереси через своїх людей у фракції "Слуга народу", виконавчій владі і офісі президента.



Зеленський зустрівся з Коломойським під час форуму "Діалог з бізнесом" / Фото офісу президента

Яка тоді мета такої зустрічі?

Зустріч Зеленського з Коломойським не є криміналом. Важливо, щоб зустрічі проходили публічно і прозоро. Щоб суспільство знало, що саме обговорювалося під час розмови. Це краще, ніж таємні кулуарні зустрічі, як було при Порошенку, не кажучи вже про Януковича.

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Тут важливо знати, за чиєї ініціативи такі зустрічі? Швидше, ініціатива зустрічі з олігархами належить Зеленському. Президент хоче побудувати відносини так, щоб були загальні правила і рамки для всіх олігархів. З іншого боку, щоб вони брали активну участь у суспільному житті в інтересах суспільства. Зокрема, в планах про реконструкцію Донбасу. Про це йшла мова раніше Зеленського з Ахметовим і Пінчуком.

Зеленський хоче залучити олігархів до участі в суспільному житті / Фото Ділова столиця

Зеленському і Коломойському треба по-новому вибудовувати стосунки

І що буде в результаті?

Зеленський намагається по-новому вибудовувати відносини з олігархами. Це правильно. І з Коломойським Зеленський не зустрічався близько трьох місяців. Можливо, обидва не були готові до цього. Їм теж треба по-новому вибудовувати стосунки. Раніше це було в рамках: власник телеканалу – продюсер. Тепер ролі помінялися кардинально. Це важливо для Зеленського. Коломойський уже почав пристосовуватися і використовувати ситуацію в своїх інтересах. А Зеленському треба показати суспільству, що він незалежний від Коломойського. І при необхідності поставить його не місце.

На Заході, особливо в США, є питання до Коломойського. Чи не зіпсує це наші взаємини із західними партнерами?

Схоже, що Коломойському вдалося зняти напругу щодо претензій до нього з боку США. Хоча Коломойський є подразником для наших західних партнерів. Там є побоювання щодо посилення впливу Коломойського. Але Зеленський не схильний беззаперечно виконувати всі вимоги Заходу. Та й у Заходу немає завзяття боротися з нашими олігархами, вирішувати замість нас це завдання.

Повністю усунути олігархів не вийде

Багато років є суспільний запит на відділення олігархів від влади, так звану деолігархізацію. Що може зробити нова влада?

Повністю усунути олігархів не вийде. При Порошенку питання деолігархізації було сформульовано, як мета державної політики. У підсумку нічого не сталося. У 2015-2016 роках було протистояння Порошенка з Коломойським. При цьому Ахметов збудував вигідні відносини з владою. Сам Порошенко користувався владою у власних інтересах. Масштаби точно не знаємо. Але це одна з причин втрати ним влади.

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І для Зеленського це виклик. Він поки не ставить гасло: "Деолігархізація". Але суспільство чекає обмеження впливу олігархів. Зараз президент обрав формат вибудувати суспільні відносини з олігархами.

Яким способом можна зменшити вплив олігархів на владу? Можливо, на законодавчому рівні?

У кожного олігарха свої преференції. У Ахметова була своя преференція – формула поставок вугілля "Роттердам +". Про преференції Порошенка ми здогадуємося. Є підозри, пов'язані з реструктуризацією банків, оборонним сектором.

Коли говорять про обмеження впливу олігархів, то перше, що це означає, –демонополізація. Чіткого механізму не запропоновано. Наприклад, як це повинно відбуватися в енергетичному секторі. По-друге, олігархи – не просто великі бізнесмени. Вони мають вплив на державну владу через політичні інструменти: партії, фракції і людей у виконавчій владі. І на суспільну думку через мас-медіа. Жодного універсального рецепту немає.



Медведчук через підконтрольні ЗМІ пропагує "рускій мір" / Фото Getty

Що ж тоді робити?

Буде поступове зниження впливу олігархів. Починати треба з їх витіснення з політики. На Заході ці процеси теж зайняли не одне десятиліття. Мають бути жорсткі обмеження: якщо ти в політиці, то продай свій бізнес. У нас це не працює.

Ще один важливий момент: телеканали, які належать олігархам. Це складне завдання – як зробити телеканали комерційними, а не політичними інструментами, щоб не було порушення права власності, свободи слова. Вочевидь, зараз буде "тренування" на каналах Медведчука 112, NewsOne, і ZIK. Він теж класичний олігарх. Механізм вирішення питання з телеканалами Медведчука, фінансування яких може йти з російських джерел, може стати моделлю щодо ЗМІ інших олігархів.

Найважче зменшити вплив олігархів на суспільну думку / Інфографіка 24 каналу