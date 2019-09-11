Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы

Президент Зеленский встретился с олигархом и бывшим главой Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. Они обсудили важные для Украины вопросы.

Как решать проблему с влиянием олигархов на власть, какую стратегию выбрал Зеленский – в интервью с руководителем Центра политического анализа "Пента" Владимиром Фесенко.

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Зеленский – марионетка Коломойского? Это не соответствует действительности

Президент Зеленский провел встречу с Коломойским в рамках форума "Диалог с бизнесом". Почему именно с ним? Что это может означать?

Пропагандистский тезис, что Зеленский – марионетка Коломойского, не соответствует действительности. В команде Зеленского есть противники Коломойского. Конечно, у олигарха есть свои интересы, просьбы к президенту. Но Зеленский не выступает лоббистом интересов Коломойского. Скорее всего, Коломойский лоббирует собственные интересы через своих людей во фракции "Слуга народа", исполнительной власти и офисе президента.

Зеленский встретился с Коломойским во время форума "Диалог с бизнесом" / Фото Офиса президента

Какова тогда цель такой встречи?

Встреча Зеленского с Коломойским не является криминалом. Важно, чтобы встречи проходили публично и прозрачно. Чтобы общество знало, что именно обсуждалось во время разговора. Это лучше, чем тайные кулуарные встречи, как было при Порошенко, не говоря уже о Януковиче.

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Здесь важно знать, по чьей инициативе такие встречи? Скорее, инициатива встречи с олигархами принадлежит Зеленскому. Президент хочет построить отношения так, чтобы были общие правила и рамки для всех олигархов. С другой стороны, чтобы они принимали активное участие в общественной жизни в интересах общества. В частности, в планах о реконструкции Донбасса. Об этом ранее Зеленский разговаривал с Ахметовым и Пинчуком.



Зеленский хочет привлечь олигархов к участию в общественной жизни / Фото Деловая столица

Зеленскому и Коломойскому надо по-новому выстраивать отношения

И что будет в итоге?

Зеленский пытается по-новому выстраивать отношения с олигархами. Это правильно. И с Коломойским Зеленский не встречался около трех месяцев. Возможно, оба не были готовы к этому. Им тоже надо по-новому выстраивать отношения. Ранее это было в рамках: владелец телеканала – продюсер. Теперь роли поменялись кардинально. Это важно для Зеленского. Коломойский уже начал приспосабливаться и использовать ситуацию в своих интересах. А Зеленскому надо показать обществу, что он независим от Коломойского. И при необходимости поставит его место.

На Западе, особенно в США, есть вопросы к Коломойскому. Не испортит ли это наши отношения с западными партнерами?

Похоже, что Коломойскому удалось снять напряжение относительно претензий к нему со стороны США. Хотя Коломойский является раздражителем для наших западных партнеров. Там есть опасения отнсительно усиления влияния Коломойского. Но Зеленский не склонен беспрекословно выполнять все требования Запада. И у Запада нет рвения бороться с нашими олигархами, решать за нас эту задачу.

Полностью устранить олигархов не получится

Много лет существует общественный запрос на отделение олигархов от власти, так называемую деолигархизацию. Что может сделать новая власть?

Полностью устранить олигархов не получится. При Порошенко вопрос деолигархизации был сформулирован, как цель государственной политики. В итоге ничего не произошло. В 2015-2016 годах было противостояние Порошенко с Коломойским. При этом Ахметов построил выгодные отношения с властью. Сам Порошенко пользовался властью в собственных интересах. Масштабы точно нам не известны. Но это одна из причин потери им власти.

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И для Зеленского это вызов. Он пока не ставит лозунг: "деолигархизации". Но общество ждет ограничение влияния олигархов. Сейчас президент выбрал формат выстроить общественные отношения с олигархами.

Каким способом можно уменьшить влияние олигархов на власть? Возможно, на законодательном уровне?

У каждого олигарха свои преференции. У Ахметова была своя преференция – формула поставок угля "Роттердам +". О преференциях Порошенко мы догадываемся. Есть подозрения, связанные с реструктуризацией банков, оборонным сектором.

Когда говорят об ограничении влияния олигархов, то первое, что это означает, – демонополизация. Четкий механизм не предложен. Например, как это должно происходить в энергетическом секторе. Во-вторых, олигархи – не просто крупные бизнесмены. Они оказывают влияние на государственную власть с помощью политических инструментов: партий, фракций и людей в исполнительной власти. И на общественное мнение через СМИ. Но универсального рецепта нет.



Медведчук с помощью подконтрольных СМИ пропагандирует "русский мир" / Фото Getty

Что же тогда делать?

Будет постепенное снижение влияния олигархов. Начинать надо с их вытеснения из политики. На Западе эти процессы тоже заняли не одно десятилетие. Должны быть жесткие ограничения: если ты в политике, то продай свой бизнес. У нас это не работает.

Еще один важный момент: телеканалы, которые принадлежат олигархам. Это сложная задача – как сделать телеканалы коммерческими, а не политическими инструментами, чтобы не было нарушения права собственности, свободы слова. Очевидно, сейчас будет "тренировка" на каналах Медведчука 112, NewsOne, и ZIK. Он тоже классический олигарх. Механизм решения вопроса с телеканалами Медведчука, финансирование которых может идти из российских источников, может стать моделью в отношении СМИ других олигархов.

Труднее всего уменьшить влияние олигархов на общественное мнение / Инфографика 24 канала