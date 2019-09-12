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      Почему Зеленский встретился с Коломойским: версия политолога

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      Президент Зеленский обсудил с Коломойским важные вопросы на форуме
      Президент Зеленский обсудил с Коломойским важные вопросы на форуме / 24 канал

      Встреча президента Зеленского с олигархом Коломойским – не криминал. Зеленский пытается по-новому выстраивать отношения с олигархами, и это правильно.

      Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы

      Важно, чтобы встречи Зеленского, в том числе и с Коломойским, проходили публично и прозрачно. Чтобы общество знало, что именно обсуждалось во время разговора. Это лучше, чем тайные кулуарные встречи, как было при Порошенко, не говоря уже о Януковиче,
      – говорит Владимир Фесенко.

      По словам политолога, скорее, инициатива встречи с олигархами принадлежит Зеленскому. Президент хочет построить отношения так, чтобы были общие правила и рамки для всех олигархов. С другой стороны – чтобы они принимали активное участие в общественной жизни в интересах общества. В частности, в планах о реконструкции Донбасса. Об этом ранее Зеленский разговаривал с Ахметовым и Пинчуком.

      По мнению Фесенко, полностью устранить олигархов от влияния на власть не получится. При Порошенко вопрос деолигархизации был сформулирован, как цель государственной политики. В итоге – ничего не произошло. В 2015-2016 годах было противостояние Порошенко с Коломойским. При этом Ахметов построил выгодные отношения с властью. Сам Порошенко пользовался властью в собственных интересах. И это одна из причин потери им власти.

      Влияние олигархов на власть – вызов для Зеленского. Президент пока не ставит лозунг: "деолигархизации". Но общество ждет ограничение влияния олигархов. Сейчас президент выбрал формат выстроить общественные отношения с олигархами,
      – подчеркнул Фесенко.

      Что известно о взаимоотношениях президента Зеленского и олигарха Коломойского?
      Владимиру Зеленскому во время предвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1". У президента уверяли, что бизнесмен не имеет рычагов влияния на Зеленского. Сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать. 10 сентября Зеленский встретился с Коломойским во время форума "Диалог с бизнесом".

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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