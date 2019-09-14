Зеленський розповів, про що говорив з Коломойським в Офісі Президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив з олігархом Ігорем Коломойським низку важливих питань, серед яких – скасування монополії і зниження тарифів на комунальні послуги.

Зустріч Зеленського з Коломойським пройшла 10 вересня в Офісі Президента. Темами розмови були питання ведення бізнесу в Україні та енергетична сфера.

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Водночас, Зеленський після виступу на форумі YES розкрив більше деталей зустрічі з бізнесменом. Зокрема, вони детально обговорили тарифи на компослуги та питання "Центренерго".

Усі повинні жити за правилами. Монополії не буде для всіх, у тому числі і для пана Коломойського. Ми дійсно говорили, щоб він сприяв тому, аби будь-які ціни, пов’язані з комуналкою, знижувались. Всі розуміють, що повинен бути ринок і наші європейські партнери хочуть, щоби були ринкові ціни. Але ми повинні зробити все, щоби для наших людей було дешевше,

– наголосив президент.



Зустріч команди Зеленського з олігархом Коломойським в ОПУ

Сам Коломойський на форумі YES відзначив, що це була перша його зустріч із Зеленським після його вступу на посаду президента України.

Це був перший раз за чотири місяці. З моменту інавгурації це був перший раз. У нас зустрічі не за договором – мене запросили, я прийшов. Запросять наступного разу – я ще раз прийду,

– сказав бізнесмен.

Він пояснив, що на зустрічі в Офісі Президента "були ті, кого стосується енергетичний сегмент економіки".

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Хто був присутній на зустрічі в Офісі Президента?

Глава держави Володимир Зеленський;

Олігарх Ігор Коломойський ;

Голова ОПУ Андрій Богдан;

прем'єр-міністр Олексій Гончарук;

помічник президента Сергій Шефір;

міністр енергетики Олексій Оржель;

голова Комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус;

представник держави в наглядовій раді "Нафтогазу" Юлія Ковалів;

виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

Чому Зеленського пов'язують з Коломойським?

Володимиру Зеленському ще під час передвибрчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1". У команді президента запевняли, що бізнесмен не має важелів впливу на Зеленського. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

Неоднозначним стало і призначення Андрія Богдана головою Офісу Президента. Богдан раніше був адвокатом Коломойського, а у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів. Проте, після призначення в ОПУ, Богдан заявив про припинення адвокатської діяльності.

До речі, саме після перемоги Зеленського на президентських виборах Коломойський повернувся в Україну. До того він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.