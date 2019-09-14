13:05
14 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, 13 вересня
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, 13 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Зеленський розповів, про що говорив з Коломойським в Офісі Президента

      845 Читать новость на русском
      Зеленський розкрив деталі зустрічі з Коломойським
      Зеленський розкрив деталі зустрічі з Коломойським / Колаж 24 Каналу

      Президент України Володимир Зеленський обговорив з олігархом Ігорем Коломойським низку важливих питань, серед яких – скасування монополії і зниження тарифів на комунальні послуги.

      Зустріч Зеленського з Коломойським пройшла 10 вересня в Офісі Президента. Темами розмови були питання ведення бізнесу в Україні та енергетична сфера.

      Це цікаво: Що означає поява Коломойського в Офісі Президента: думки експертів

      Водночас, Зеленський після виступу на форумі YES розкрив більше деталей зустрічі з бізнесменом. Зокрема, вони детально обговорили тарифи на компослуги та питання "Центренерго".

      Усі повинні жити за правилами. Монополії не буде для всіх, у тому числі і для пана Коломойського. Ми дійсно говорили, щоб він сприяв тому, аби будь-які ціни, пов’язані з комуналкою, знижувались. Всі розуміють, що повинен бути ринок і наші європейські партнери хочуть, щоби були ринкові ціни. Але ми повинні зробити все, щоби для наших людей було дешевше,
      – наголосив президент.


      Зустріч команди Зеленського з олігархом Коломойським в ОПУ

      Сам Коломойський на форумі YES відзначив, що це була перша його зустріч із Зеленським після його вступу на посаду президента України.

      Це був перший раз за чотири місяці. З моменту інавгурації це був перший раз. У нас зустрічі не за договором – мене запросили, я прийшов. Запросять наступного разу – я ще раз прийду,
      – сказав бізнесмен.

      Він пояснив, що на зустрічі в Офісі Президента "були ті, кого стосується енергетичний сегмент економіки".

      До теми: Чому Зеленський зустрівся з Коломойським – версія політолога

      Хто був присутній на зустрічі в Офісі Президента?

      • Глава держави Володимир Зеленський;
      • Олігарх Ігор Коломойський ;
      • Голова ОПУ Андрій Богдан;
      • прем'єр-міністр Олексій Гончарук;
      • помічник президента Сергій Шефір;
      • міністр енергетики Олексій Оржель;
      • голова Комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус;
      • представник держави в наглядовій раді "Нафтогазу" Юлія Ковалів;
      • виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

      Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

      Чому Зеленського пов'язують з Коломойським?

      Володимиру Зеленському ще під час передвибрчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1". У команді президента запевняли, що бізнесмен не має важелів впливу на Зеленського. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

      Неоднозначним стало і призначення Андрія Богдана головою Офісу Президента. Богдан раніше був адвокатом Коломойського, а у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів. Проте, після призначення в ОПУ, Богдан заявив про припинення адвокатської діяльності.

      До речі, саме після перемоги Зеленського на президентських виборах Коломойський повернувся в Україну. До того він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.

      blog_ava
      Зґвалтування дівчинки у Харкові: поліція заарештувала підозрюваного завдяки його однокласниці
      сьогодні
      15478
      Теги: Форум YES 2019 у Києві Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський Офіс Президента Президент України Комунальні послуги ЖКГ Енергетика
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      сьогодні , 12:00 Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      Блог Соцмережі 355
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сьогодні , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 815
      Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      сьогодні , 07:40 Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      Ірина Шиба 1013
      Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      сьогодні , 07:01 Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      Наталя Боднар 2510
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 вересня , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук