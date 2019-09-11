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      Вор украл блинов на 90 тысяч долларов

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      Любовь к сладкому довела до тюрьмы
      Любовь к сладкому довела до тюрьмы / pinterest.com

      Любовь к сладкому довела до тюрьмы. Известная нью-йоркская кондитерская поймала собственного работника на крупной краже.

      За несколько месяцев любитель сладенького тайно вынес из состава магазина более тысячи тортов из блинчиков.

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      Это главный продукт, который пользуется большим спросом не только в Нью-Йорке, но и во всем штате. Стоимость самого маленького из тортов достигает 90 долларов. В целом же, по оценке администрации, вор вынес продукции на 90 тысяч долларов. Расследование продолжается.


      Торт из блинчиков чрезвычайно популярен в США и за их пределами

      Ранее вегетарианка из австралийского города Перт подала в суд на соседей. Все из-за запаха мяса и рыбы, которые они готовят во дворе.

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      Теги: Новости США Расследования Курьезные новости Food and Drinks Нью-Йорк
      Источник: 24 канал
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