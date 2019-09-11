Вор украл блинов на 90 тысяч долларов

Любовь к сладкому довела до тюрьмы. Известная нью-йоркская кондитерская поймала собственного работника на крупной краже.

За несколько месяцев любитель сладенького тайно вынес из состава магазина более тысячи тортов из блинчиков.

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Это главный продукт, который пользуется большим спросом не только в Нью-Йорке, но и во всем штате. Стоимость самого маленького из тортов достигает 90 долларов. В целом же, по оценке администрации, вор вынес продукции на 90 тысяч долларов. Расследование продолжается.



Торт из блинчиков чрезвычайно популярен в США и за их пределами

Ранее вегетарианка из австралийского города Перт подала в суд на соседей. Все из-за запаха мяса и рыбы, которые они готовят во дворе.