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      Вегетарианка подала в суд на соседей из-за запаха барбекю

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      Женщина любит не мясо, а фрукты
      Женщина любит не мясо, а фрукты / 9news.com.au

      Вегетарианка из австралийского города Перт подала в суд на соседей. Все из-за запаха мяса и рыбы, которые они готовят на дворе.

      Силла Карден рассказала, что она везде чувствует рыбный запах, пишет 9News.

      Бывает и такое: Женщина требует развода, потому что муж не кричит и помогает по хозяйству

      Но это еще не все проблемы, которые возникли у вегетарианки. Женщине также не нравится запах от сигарет, что идет от соседей и крики детей, играющих на улице в баскетбол.

      Я не могу выйти на улицу и насладиться своим двором,
      – говорит Карден.

      Дело уже рассмотрели Верховный и Административный суды Австралии. Они защитили соседей и закрыли дело, а просьбу Карден обжаловать решение отклонили.

      Однако вегетарианку такой результат не устроил, поэтому она рассчитывает продолжить рассмотрение дела.

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      Теги: Австралия Курьезные новости
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