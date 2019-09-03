Вегетарианка подала в суд на соседей из-за запаха барбекю
Вегетарианка из австралийского города Перт подала в суд на соседей. Все из-за запаха мяса и рыбы, которые они готовят на дворе.
Силла Карден рассказала, что она везде чувствует рыбный запах, пишет 9News.
Бывает и такое: Женщина требует развода, потому что муж не кричит и помогает по хозяйству
Но это еще не все проблемы, которые возникли у вегетарианки. Женщине также не нравится запах от сигарет, что идет от соседей и крики детей, играющих на улице в баскетбол.
Я не могу выйти на улицу и насладиться своим двором,
– говорит Карден.
Дело уже рассмотрели Верховный и Административный суды Австралии. Они защитили соседей и закрыли дело, а просьбу Карден обжаловать решение отклонили.
Однако вегетарианку такой результат не устроил, поэтому она рассчитывает продолжить рассмотрение дела.
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