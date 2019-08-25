Женщина требует развода, потому что муж не кричит и помогает по хозяйству

В Объединенных Арабских Эмиратах женщина судится со своим мужем. Она требует развода, потому что его доброта превратила ее жизнь в сущий "ад".

Необычная пара замужем уже год. За это время между ними не было никаких ссор, а муж время от времени готовил еду и помогал по дому, пишет Khaleej Times.

Читайте также: Женщина разделась и погуляла голышом из-за бешеной жары в Лондоне: видео 18+

Именно из-за этого недовольная жена и обратилась в шариатский суд эмирата Эль-Фуджейра.

Я подавлена его чрезмерной любовью и заботой (...) Мне нужна настоящая дискуссия, даже спор, а не это безусловное прислуживание,

– аргументировала свою позицию жена.

Разъяренная жена в суде заявила, что мечтает хотя бы об одном дне ссоры, потому что муж всегда ее прощал и заваливал цветами. Сам мужчина не считает себя в чем-то виновным.

Я хочу быть идеальным мужем (...) Несправедливо судить о браке по первому году, и каждый может учиться на своих ошибках,

– сказал он.

Поэтому суд отложил рассмотрение дела о разводе, чтобы дать супругам шанс помириться.