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      Женщина требует развода, потому что муж не кричит и помогает по хозяйству

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      В Объединенных Арабских Эмиратах женщина судится со своим мужем. Она требует развода, потому что его доброта превратила ее жизнь в сущий "ад".

      Необычная пара замужем уже год. За это время между ними не было никаких ссор, а муж время от времени готовил еду и помогал по дому, пишет Khaleej Times.

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      Именно из-за этого недовольная жена и обратилась в шариатский суд эмирата Эль-Фуджейра.

      Я подавлена его чрезмерной любовью и заботой (...) Мне нужна настоящая дискуссия, даже спор, а не это безусловное прислуживание,
      – аргументировала свою позицию жена.

      Разъяренная жена в суде заявила, что мечтает хотя бы об одном дне ссоры, потому что муж всегда ее прощал и заваливал цветами. Сам мужчина не считает себя в чем-то виновным.

      Я хочу быть идеальным мужем (...) Несправедливо судить о браке по первому году, и каждый может учиться на своих ошибках,
      – сказал он.

      Поэтому суд отложил рассмотрение дела о разводе, чтобы дать супругам шанс помириться.

      blog_ava
      В российском Новосибирске активисты пикетировали против войны с Украиной
      24 августа
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      Теги: Курьезные новости ОАЭ
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