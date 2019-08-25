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      Жінка вимагає розлучення, бо чоловік не кричить і допомагає по господарству

      267 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      В Об’єднаних Арабських Еміратах жінка судиться зі своїм чоловіком. Вона вимагає розлучення, бо його доброта перетворила її життя на справжнє "пекло".

      Незвична пара одружена вже рік. За цей час між ними не було жодної сварки, а чоловік час від часу готував їсти та допомагав по дому, пише Khaleej Times.

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      Саме через це незадоволена дружина і звернулася до шаріатського суду емірату Ель-Фуджейра.

      Я подавлена його надмірним коханням та турботою (…) Мені потрібна справжня дискусія, навіть суперечка, а не це безумовне прислужування,
      – аргументувала свою позицію дружина.

      Розлючена дружина в суді наголосила, що мріє хоча б про один день сварки, бо чоловік завжди її пробачав і завалював квітами. Сам чоловік не вважає себе в чомусь винним.

      Я хочу бути ідеальним чоловіком (…) Несправедливо судити про шлюб за першим роком, та й кожен може вчитися на своїх помилках,
      – сказав він.

      Тож суд відклав розгляд справи про розлучення, щоб дати подружжю шанс помиритися.

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини ОАЕ
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