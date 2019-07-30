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      Жінка роздягнулась і погуляла голяка через шалену спеку у Лондоні: відео 18+

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      Через шалену спеку жінка прогулялась голяка у Лондоні
      Через шалену спеку жінка прогулялась голяка у Лондоні / Колаж 24 Каналу

      Велику Британію, як і всю Європу, в останні дні накрила шалена спека, а стовпчики термометрів сягали до +39 градусів. Багато людей важко переносять таку погоду, а в Лондоні одна з жінок не витримала від спеки, роздягнулася та прогулялась вулицями міста голяка.

      Відео незвичної прогулянки опублікували у Twitter. На кадрах видно, як гола жінка стоїть біля машини, а тоді спокійно починає йти дорогою. На ній немає одягу, лише взуття. 

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      Жінка сміливо прогулялась голяка, незаважаючи на перехожих.

      Користувачі мережі з гумором відреагували на вчинок жінки. Юзери відзначають, що аномальна спека доводить до шалених вчинків.

      Зауважимо, 25 липня у Великій Британії синоптики прогнозували рекордні за весь час 39 градусів, але температура піднялася до 38,1 градуса. Це друга рекордна температура, зафіксована в Британії у липні.

      Через спеку та палаюче сонце жителі Лондона ховалися у затінок, під крони дерев. Також волонтери роздавали сонцезахисні креми та брилі людям похилого віку, які найважче переносять таку погоду. 

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      blog_ava
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      Теги: Великобританія Погода Курйозні новини
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