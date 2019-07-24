19:19
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Рекордна спека у Європі: які країни найбільше потерпатимуть від тепла

      1894 Читать новость на русском
      Європу знову накриє спека
      Європу знову накриє спека / Фото з відкритих джерел

      Європу накрила нова хвиля спеки. У зоні високих температур опинилися Франція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Велика Британія і Німеччина. Національні уряди приготувалися до аномальної спеки.

      Так, у Франції оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Тут стовпчики термометрів перетнуть позначку в +40 градусів. 

      Актуально! Коли в Україні спаде спека і прийде похолодання: прогноз синоптика

      Така ж рекордна спека була у серпні 2003 року, яка призвела до майже 15 тисяч смертей. А наприкінці червня на півдні Франції зареєстрували температурний рекорд +45 градусів. Тоді від спеки загинуло троє людей.

      У сусідній Іспанії буде така ж спека. На півдні країни оголосили червоний рівень небезпеки – у країні очікується від +35 до +40 градусів. 

      via GIPHY

      У Великій Британії та Нідерландах буде лише на кілька градусів менше. Тут теж запровадили національні плани для подолання наслідків аномальної спеки.

      Як пережити спеку в автомобілі – читайте тут.
      Як охолодити квартиру без кондиціонера – читайте тут.
      Що краще їсти у спеку – читайте тут.

      blog_ava
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні
      8777
      Теги: Великобританія Погода Новини Франції Європа Нідерланди
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      сьогодні , 19:01 Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      Наталя Боднар 236
      Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      сьогодні , 19:00 Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      Блог Медіа 550
      Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      сьогодні , 18:05 Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      Яніна Ткачук 1212
      Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      сьогодні , 17:00 Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      Артем Овдієнко 2588
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 16:01 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 8777
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук