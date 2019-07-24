Рекордна спека у Європі: які країни найбільше потерпатимуть від тепла

Європу накрила нова хвиля спеки. У зоні високих температур опинилися Франція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Велика Британія і Німеччина. Національні уряди приготувалися до аномальної спеки.

Так, у Франції оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Тут стовпчики термометрів перетнуть позначку в +40 градусів.

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Така ж рекордна спека була у серпні 2003 року, яка призвела до майже 15 тисяч смертей. А наприкінці червня на півдні Франції зареєстрували температурний рекорд +45 градусів. Тоді від спеки загинуло троє людей.

У сусідній Іспанії буде така ж спека. На півдні країни оголосили червоний рівень небезпеки – у країні очікується від +35 до +40 градусів.

У Великій Британії та Нідерландах буде лише на кілька градусів менше. Тут теж запровадили національні плани для подолання наслідків аномальної спеки.

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