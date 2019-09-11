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      Злодій вкрав млинці на 90 тисяч доларів

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      Любов до солоденького довела до в'язниці
      Любов до солоденького довела до в'язниці / pinterest.com

      Любов до солоденького довела до в'язниці. Відома нью-йоркська кондитерська спіймала власного працівника на великій крадіжці.

      За кілька місяців любитель солоденького таємно виніс зі складу магазину понад тисячу тортів з млинців.

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      Це головний продукт, який має неабиякий попит не лише у Нью-Йорку, а й у всьому штаті. Вартість найменшого з тортів сягає 90 доларів. Загалом же, за оцінкою адміністрації, крадій виніс продукції на 90 тисяч доларів. Наразі розслідування триває.


      Торт з млинців є надзвичайно популярним у США і за їх межами

      Раніше вегетаріанка з австралійського міста Перт подала до суду на сусідів. Все через запах м'яса й риби, які вони готують на подвір'ї.

      blog_ava
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      сьогодні
      11373
      Теги: Новини США Розслідування Курйозні новини Нью-Йорк Food and Drinks
      Джерело: 24 канал
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