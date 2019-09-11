Злодій вкрав млинці на 90 тисяч доларів

Любов до солоденького довела до в'язниці. Відома нью-йоркська кондитерська спіймала власного працівника на великій крадіжці.

За кілька місяців любитель солоденького таємно виніс зі складу магазину понад тисячу тортів з млинців.

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Це головний продукт, який має неабиякий попит не лише у Нью-Йорку, а й у всьому штаті. Вартість найменшого з тортів сягає 90 доларів. Загалом же, за оцінкою адміністрації, крадій виніс продукції на 90 тисяч доларів. Наразі розслідування триває.



Торт з млинців є надзвичайно популярним у США і за їх межами

Раніше вегетаріанка з австралійського міста Перт подала до суду на сусідів. Все через запах м'яса й риби, які вони готують на подвір'ї.