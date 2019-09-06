Дівчина місяць не помічала, що хлопець робить їй пропозицію: кумедні фото

30-річний британець Еді Окоро з Герефордширу вирішив освідчитися своїй дівчині, але зробити це у незвичний спосіб. Він вирішив зробити якомога більше фото з обручкою, але його кохана не мала її побачити. Загалом за місяць назбиралося чимало кумедних світлин.

Окоро робив фото, на яких він тримав обручку перед Келлі, коли та робила повсякденні речі: спала, ходила на прогулянку чи в магазин та навіть, коли дівчина дивилася у бінокль. Згодом всі фото британець оприлюднив у себе в фейсбуці.

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Еді зазначив, що хотів розповісти про своє кохання так, аби це було у повній мірі показувало їхню пару.

Деякі планують флешмоб, ховають обручку в їжу або навіть замовляють цілу вивіску із заповітним запитанням. Але це не мій варіант, тому що "Еді не планує". Я – імпровізатор,

– написав хлопець.

Іноді він навіть знімав відео всього процесу, а його дівчина так нічого і не помітила – це ж фантастично.

Він також зауважив, що ідея полягала у тому, щоб зробити якомога більше кумедних фото, поки він не знайде найкращий момент для освідчення, або поки вона його не зловить.

Дівчина місяць не помічала того, що хлопець робить їй пропозицію

Допис Еді Окоро у фейсбуці отримав 56 тисяч поширень, а відео, на якому він тримає обручку і сміється, тоді як його подруга чистить зуби, повернувшись спиною, – 1,5 мільйона переглядів.

Пізніше чоловік все-таки виклав фото з нареченою, на руці якої красувалася обручка. А от довгоочікуване освідчення закохані залишили в таємниці.



Еді Окоро все ж освідчився Келлі

Згодом виявилося, що у його коханої просто поганий зір, і без окулярів вона дійсно могла не помітити бажану каблучку.