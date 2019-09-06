Девушка месяц не замечала того, что парень делает ей предложение: забавные фото

30-летний британец Эдди Окоро с Херефордшира решил сделать предложение своей девушке, но сделать это необычным способом. Он решил сделать как можно больше фото с кольцом, но его возлюбленная не должна была его увидеть. Всего за месяц накопилось немало забавных фотографий.

Окоро делал фото, на которых он держал кольцо перед Келли, когда та делала обычные вещи: спала, ходила на прогулку или в магазин и даже, когда девушка смотрела в бинокль. Впоследствии все фото британец обнародовал у себя в фейсбуке.

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Эдди отметил, что хотел рассказать о своей любви так, чтобы это было в полной мере показывало их пару.

Некоторые планируют флешмоб, прячут кольцо в пищу или даже заказывают целую вывеску с заветным вопросом. Но это не мой вариант, так как "Эдди не планирует". Я – импровизатор,

– написал парень.

Иногда он даже снимал видео всего процесса, а его девушка так ничего и не заметила – это же фантастика.

Он также отметил, что идея заключалась в том, чтобы сделать как можно больше забавных фото, пока он не найдет лучший момент для признания, или пока она его не поймает.

Девушка месяц не замечала того, что парень делает ей предложение

Сообщение Эдди Окоро в фейсбуке получило 56 тысяч распространений, а видео, на котором он держит кольцо и смеется, тогда как его подруга чистит зубы, повернувшись спиной, – 1,5 миллиона просмотров.

Позже мужчина все-таки выложил фото с невестой, на руке которой красовалась кольцо. А вот долгожданное признание влюбленные оставили в тайне.



Впоследствии Эдди Окоро все же сделал Келли предложение

Впоследствии оказалось, что у его возлюбленной просто плохое зрение, и без очков она действительно могла не заметить желаемое кольцо.