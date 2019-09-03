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      Вегетаріанка подала в суд на сусідів через запах барбекю

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      Жінка полюбляє не м'ясо, а фрукти
      Жінка полюбляє не м'ясо, а фрукти / 9news.com.au

      Вегетаріанка з австралійського міста Перт подала в суд на сусідів. Все через запах м'яса й риби, які вони готують на подвір'ї.

      Сілла Карден розповіла, що вона всюди відчуває рибний запах, пише 9News.

      Буває і таке: Жінка вимагає розлучення, бо чоловік не кричить і допомагає по господарству

      Та це ще не всі проблеми, які виникли у вегетаріанки. Жінці також не подобається запах від сигарет, що йде від сусідів та крики дітей, які грають на вулиці у баскетбол.

      Я не можу вийти на двір і насолодитися своїм подвір'ям,
      – каже Карден.

      Справу уже розглянули Верховний та Адміністративний суди Австралії. Вони захистили сусідів і закрили справу, а прохання Карден оскаржити рішення відхилили.

      Однак вегетаріанку такий результат не влаштував, тож вона розраховує продовжити розгляд справи.

      Вам буде цікаво: Чи корисне для здоров'я вегетаріанство

      blog_ava
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      3 вересня
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      Теги: Курйозні новини Австралія
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