Вегетаріанка подала в суд на сусідів через запах барбекю
Вегетаріанка з австралійського міста Перт подала в суд на сусідів. Все через запах м'яса й риби, які вони готують на подвір'ї.
Сілла Карден розповіла, що вона всюди відчуває рибний запах, пише 9News.
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Та це ще не всі проблеми, які виникли у вегетаріанки. Жінці також не подобається запах від сигарет, що йде від сусідів та крики дітей, які грають на вулиці у баскетбол.
Я не можу вийти на двір і насолодитися своїм подвір'ям,
– каже Карден.
Справу уже розглянули Верховний та Адміністративний суди Австралії. Вони захистили сусідів і закрили справу, а прохання Карден оскаржити рішення відхилили.
Однак вегетаріанку такий результат не влаштував, тож вона розраховує продовжити розгляд справи.
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