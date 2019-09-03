Вегетаріанка подала в суд на сусідів через запах барбекю

Вегетаріанка з австралійського міста Перт подала в суд на сусідів. Все через запах м'яса й риби, які вони готують на подвір'ї.

Сілла Карден розповіла, що вона всюди відчуває рибний запах, пише 9News.

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Та це ще не всі проблеми, які виникли у вегетаріанки. Жінці також не подобається запах від сигарет, що йде від сусідів та крики дітей, які грають на вулиці у баскетбол.

Я не можу вийти на двір і насолодитися своїм подвір'ям,

– каже Карден.

Справу уже розглянули Верховний та Адміністративний суди Австралії. Вони захистили сусідів і закрили справу, а прохання Карден оскаржити рішення відхилили.

Однак вегетаріанку такий результат не влаштував, тож вона розраховує продовжити розгляд справи.

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