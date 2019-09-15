Найсмішніші меми тижня: триокий iPhone, всюдисущий Коломойський та нестримна щирість Вакарчука

Дивіться також: Укрзалізниця похвалилася модернізованим вагоном за 10 мільйонів: "неймовірні" фото

Камера, потім ще одна камера, потім ще одна камера – і мотор! Довгоочікувана осіння презентація новенького iPhone 11 відбулась 10 вересня. Дизайн новинки настільки незвичаний, що зупинити потік фотожаб у мережі було неможливо.

Старші моделі отримали потрійний модуль камери, а молодша – подвійний, який розмістився на квадратному виступі на задній панелі. Саме він і став предметом насмішок.

Комусь таке покращення для iPhone нагадує газову плиту,

Що відомо про нові iPhone 11? Нагадаємо, Apple анонсувала три нових смартфони: iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Базова версія iPhone 11 Pro отримала 5,8-дюймовий екран, Max-модифікація може похизуватися розміром дисплея 6,5 дюйма. Натомість "бюджетна" версія iPhone 11 отримає діагональ 6,1-дюйма.



Всі новинки працюють на новому процесорі A13 у парі з 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті. Розмір вбудованого сховища різний для кожної моделі: у iPhone 11 він стартує з 64 ГБ, для старших версій – з 128 ГБ.

І таке буває: Китаєць порозкидав 14 тисяч доларів на вулиці через поганий день: курйозні фото

Коломойський is coming

Тоді, коли відбулась прем'єра нового iPhone, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із олігархом Ігорем Коломойським. Співпадіння, звісно, але це дало мережі ще один шанс вибухнути жартами.

Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

Розмова відбулась на Банковій, в Офісі Президента, а обговорювали там "низку важливих питань". На зустрічі були також присутні очільник ОПУ Андрій Бондан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір, міністр енергетики Олексій Оржель, голова Комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус, представник держави в наглядовій раді "Нафтогазу" Юлія Ковалів, виконавчий директор НАК Юрій Вітренко. Словом, все серйозно.



Але користувачі соцмереж бачать все трохи по-іншому.

Читайте також: Для захисту людей від алкоголізму та блуду: російські священники з літака освятили місто водою

Таємниця привтіання Богдана і Вакарчука

Але це ще не все, Коломойський взяв участь і в форумі YES. Щорічна (вже 16-та) зустріч Ялтинської Європейської Стратегії на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Ось і український бізнесмен, очевидно, теж там почувався щасливим.

А ще щасливі, мабуть, ФОПи. Для них, до слова, Верховна Рада готує низку змін – уже хувалила в першому читанні. Ось, до прикладу, обов'язковий кешбек та касові апарати у смартфонах. Користувачі вирішили усе поєднати.

А ось народний нардеп Святослав Вакарчук, здається, не надто щасливий. Принаймні, у момент привітання на цьому ж форумі з головою ОПУ Андрієм Богданом. Словом, дивіться самі.